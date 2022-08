HARAKIRI DAZN: DOPO IL FERRAGOSTO NERO, UTENTI SUL PIEDE DI GUERRA E AGCOM CHE CHIEDE CHIARIMENTI E INDENNIZZI - FURIBONDE POLEMICHE DOPO LA DISASTROSA PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO (NON) TRASMESSA DALLA PIATTAFORMA STREAMING. LA SOTTOSEGRETARIA VEZZALI: "GRAVE E INACCETTABILE DISAGIO CAUSATO AGLI UTENTI". LE SCUSE DI DAZN DOPO L’ENNESIMA FIGURACCIA: "EVENTO ECCEZIONALE, EROGHEREMO INDENNIZZI"

Interviene l'Agcom sui 'gravi disservizì registrati nella trasmissione delle partite della prima giornata di Serie A da parte di Dazn. L'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione fa sapere in una nota di aver chiesto alla piattaforma di streaming "chiarimenti urgenti" su quanto accaduto e "di provvedere celermente a erogare gli indennizzi previsti dall'ultima delibera dell'Autorità".

"A seguito dei gravi disservizi registratisi durante le trasmissioni delle partite di calcio della prima giornata del campionato di serie A e delle numerose segnalazioni pervenute - si legge nella nota dell'Autorità - l'Agcom ha chiesto con urgenza chiarimenti a Dazn su quanto accaduto e su come la società sta operando per evitare il ripetersi di disservizi in occasione della prossima giornata". "Agcom - prosegue la nota - ha anche chiesto a Dazn di provvedere celermente ad erogare gli indennizzi previsti dall'ultima delibera adottata dall'Autorità. Agcom si riserva, a seguito degli approfondimenti e delle proprie valutazioni di adottare ogni iniziativa che si renderà necessaria".

Vezzali: Grave e inaccettabile disagio per gli utenti"

Un tavolo urgente sarà convocato a breve dalla sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali. "Riscontrato il grave e inaccettabile disagio causato agli utenti per la mancata connessione a Dazn, sto predisponendo con i miei uffici un tavolo urgente che coinvolga la Serie A, il Mise e l'AgCom, in modo da affrontare il prima possibile quanto accaduto" ha scritto su Twitter l'ex campionessa di scherma.

Le scuse di Dazn

Dazn ha diffuso una nota in cui "si scusa profondamente con tutti gli utenti che non sono riusciti ad accedere al proprio account durante il weekend". La piattaforma di streaming sottolinea che si è trattato di un "evento di natura eccezionale che ha impattato alcuni utenti in diversi mercati", segnala di aver indicato un link quale soluzione temporanea e che i suoi tecnici sono al lavoro per una soluzione definitiva. Inoltre annuncia che "provvederemo ad erogare un indennizzo a ciascun cliente interessato, che verrà corrisposto secondo modalità rese note nei prossimi giorni. È nostra responsabilità far sì che tutto funzioni. Questo l'impegno che ci prendiamo", conclude la nota firmata dal Team di Dazn.

