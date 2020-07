HARAKIRI INTER – SCONCERTI: I NERAZZURRI NON SONO PRONTI PER VINCERE, HANNO GIOCATORI MIGLIORI DELLA MEDIA MA NESSUNO DAVVERO GRANDE. LA QUALITÀ DELL' INTER DIPENDE ANCORA DA CONTE E INFATTI NON BASTA. MANCANO DI QUALITÀ E DI PSICOLOGIA – CON PARTITE A GETTO CONTINUO, VINCE CHI TOCCA MEGLIO IL PALLONE. E IN QUESTO LA JUVE NON HA RIVALI… - ECCO COSA MANCA ALLA LAZIO… - VIDEO+FOTO DI LAZIO-MILAN

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

Mario Sconcerti per il Corriere della Sera

inter bologna

Cercano spiegazioni le scomparse di Inter e Lazio. La risposta oggi è molto chiara, soprattutto l' Inter manca di qualità e psicologia, la Lazio manca di giocatori aggiunti.

L' Inter non è pronta per vincere, ha giocatori migliori della media ma nessuno davvero grande. Quando Lukaku lascia il rigore a Lautaro fa un bel gesto che la squadra non si può permettere. Più nel particolare è sopraggiunta l' estate. D' inverno giocano bene tutti, c' è più combattimento che calcio.

C' è pioggia, fango, è un calcio alla Dickens. In autunno e in estate il ritmo frena, corrono insieme uomini e pallone, vince chi ha qualità. La classe della Juve può ignorare gli insegnamenti di Sarri. La qualità dell' Inter dipende ancora da Conte e infatti non basta. Non c' è più il lockdown a giustificare, adesso è il semplice tempo della fatica, delle partite a getto continuo. Queste rallentano la corsa, vince chi tocca meglio il pallone. La Juve, lasciata al suo compito originale, non ha rivali.

inter bologna

Abbiamo cercato per interesse editoriale comune di mettere sullo stesso piano squadre molto diverse.

Nessuno della Juve è un fuoriclasse eterno, forse solo Ronaldo, che però ha molte controindicazioni. Gli altri sono il meglio del nostro tempo, un tempo avaro, in cui giocano ancora Buffon a 42 anni, Ibrahimovic a 38 e Ribéry a 37. Non è cambiata la natura, si è abbassata la qualità media.

Camminano tutti. Ci voleva il dopo virus per ricordarci che siamo modesti, incerti e incompleti, tranne la Juve e le sue ubbie. Resta poi un enorme dilemma sul nuovo calcio, quello dei rigori. I numeri sono fuori controllo. A 8 giornate dalla fine ne sono stati fischiati 148. Un anno fa furono 122 in tutta la stagione. In Inghilterra, dove sono qualche giornata avanti a noi, un turno fa erano a 73 rigori. L' errore è grande e fa capire che siamo in una gestione del genere oroscopo.

antonio conte inter bologna

I rigori sono quasi doppi rispetto a 3 anni fa, rispetto a 30 anni fa, rispetto a un secolo fa. Questo porta a una domanda che giustifica qualunque dubbio sulla regolarità del gioco: che calcio abbiamo visto per cento anni se la macchina dice che l' uomo era troppo personale nelle sue decisioni, ma aggiunge che nemmeno la macchina è d' accordo con se stessa e rovescia pareri da un Paese all' altro? La credibilità del calcio ne esce a pezzi.

claudio lotito foto mezzelani gmt042 claudio lotito foto mezzelani gmt031 pierluigi pardo e diletta leotta foto mezzelani gmt024

Cioè la certezza economica ma anche la fede nella giustizia. Come possiamo continuare credendoci?

diletta leotta foto mezzelani gmt002 claudio lotito foto mezzelani gmt030 diletta leotta foto mezzelani gmt025 lazio milan foto mezzelani gmt049 ivan gazidis foto mezzelani gmt045 claudio lotito foto mezzelani gmt035 arturo diaconale foto mezzelani gmt047 claudio lotito foto mezzelani gmt033 diletta leotta foto mezzelani gmt009 claudio lotito foto mezzelani gmt032 diletta leotta foto mezzelani gmt019 diletta leotta foto mezzelani gmt018 diletta leotta foto mezzelani gmt022 diletta leotta foto mezzelani gmt021 diletta leotta foto mezzelani gmt008 claudio lotito foto mezzelani gmt034 claudio lotito foto mezzelani gmt036 lazio milan foto mezzelani gmt054 pierluigi pardo e diletta leotta foto mezzelani gmt023 lazio milan foto mezzelani gmt055 claudio lotito foto mezzelani gmt037 gol rebic foto mezzelani gmt064 lazio milan foto mezzelani gmt056 claudio lotito foto mezzelani gmt039 gol rebic foto mezzelani gmt065 claudio lotito foto mezzelani gmt038 pierluigi pardo foto mezzelani gmt026 claudio lotito foto mezzelani gmt040 claudio lotito foto mezzelani gmt041 diletta leotta foto mezzelani gmt011 lazio milan foto mezzelani gmt050 zlatan ibrahimovic foto mezzelani gmt057 lazio milan foto mezzelani gmt052 lazio milan foto mezzelani gmt053 lazio milan foto mezzelani gmt051 zlatan ibrahimovic foto mezzelani gmt058 diletta leotta foto mezzelani gmt014 diletta leotta foto mezzelani gmt005 pierluigi pardo foto mezzelani gmt027 paolo maldini foto mezzelani gmt043 pioli foto mezzelani gmt028 zlatan ibrahimovic foto mezzelani gmt062 zlatan ibrahimovic foto mezzelani gmt063 zlatan ibrahimovic foto mezzelani gmt061 zlatan ibrahimovic foto mezzelani gmt060 diletta leotta foto mezzelani gmt006 diletta leotta foto mezzelani gmt012 diletta leotta foto mezzelani gmt013 diletta leotta foto mezzelani gmt007 pioli foto mezzelani gmt048 ivan gazidis foto mezzelani gmt046 ivan gazidis foto mezzelani gmt044 diletta leotta foto mezzelani gmt004 diletta leotta foto mezzelani gmt010 diletta leotta foto mezzelani gmt015 diletta leotta foto mezzelani gmt001 diletta leotta foto mezzelani gmt017 diletta leotta foto mezzelani gmt016 dott brozzi foto mezzelani gmt029