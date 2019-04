Da sportmediaset.mediaset.it

Il Psg vince la seconda Ligue 1 consecutiva e Dani Alves entra sempre più nella leggenda del calcio mondiale. Per il 36enne brasiliano, infatti, si tratta del 39° titolo in carriera, il sesto a Parigi, mentre la maggior parte (23) li ha vinti con il Barcellona. E per l'ennesimo trionfo, il guascone brasiliano si è inventato una nuova esultanza presto diventata virale. Sdraiato sul pavimento completamente allagato dello spogliatoio dopo la vittoria con il Monaco, Dani Alves ha simulato una bella nuotata. "Un pazzo" il commento su Instagram del compagno Kimpembe che sintetizza in modo scherzoso il pensiero di molti.

HIGUAIN

Da tvliberoquotidiano.it

Hai capito, Gonzalo Higuain? Nel Regno Unito si fa un gran parlare della sua ultima folle esultanza, incontenibile, dopo il gol segnato al Burnley nel match di Stamford Bridge finito 2-2. Già, perché il Pipita subito dopo il gol si è messo a correre verso la tribuna, dove si è lanciato tra le braccia di una tifosa del Chelsea. In verità non proprio tra le braccia: come si vede nel video, il centravanti si è di fatto tuffato tra i seni della gentile signora. E il video, ovviamente, è diventato virale. Insomma, Higuain era contentissimo per il suo quarto gol con i Blues (bottino assai scarso, forse proprio per questo era così scatenato). Forse troppo contento: il gesto non sembra particolarmente adeguato alle circostanze...