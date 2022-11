DA IBANEZ AD ABRAHAM: DOPO LA SCONFITTA NEL DERBY DELLA ROMA CONTRO LAZIO, PARTE LA CACCIA AL COLPEVOLE DA PARTE DEI TIFOSI GIALLOROSSI - IL BRASILIANO, PROTAGONISTA DELL'ERRORE CHE HA SPIANATO LA STRADA ALLA VITTORIA BIANCOCELESTE, È STATO ANCHE ESCLUSO DALLA LISTA DEL CT TITE PER IL QATAR (MA IL SUO RENDIMENTO FINO AL DERBY E' STATO OTTIMO) - NEL MIRINO IL CENTRAVANTI INGLESE CHE HA SEGNATO SOLO 3 GOL FINORA...

Gianluca Piacentini per il “Corriere della Sera – ed. Roma”

roma vs lazio mezzelani gmt218

Il giorno dopo la sconfitta con la Lazio, in casa romanista, è un tiro al bersaglio. Sul banco degli imputati del tribunale che sono ormai diventati i social network e le radio romane, ci sono finiti quasi tutti i protagonisti (in negativo) del derby perso, ma alcuni più di altri. Al primo posto tra i colpevoli c'è finito, naturalmente, Roger Ibanez. Il brasiliano è stato protagonista dell'errore che ha spianato la strada alla vittoria biancoceleste, con l'aggravante della recidività, visto che anche nel recente passato con la Lazio ha vissuto giornate a dir poco complicate.

E se qualcuno ha provato timidamente a difenderlo («Nessuno dice che è un centrale di piede destro che gioca a sinistra»), la maggior parte dei tifosi lo indica come il colpevole della sconfitta. Sui social è arrivato addirittura lo sfottò di un ex calciatore biancoceleste, Paolo Negro, autore di un autogol nel derby che nella stagione 2000-01 regalò tre punti e un fetta di scudetto alla Roma.

roma lazio

Circostanza, questa, che i tifosi giallorossi non hanno mancato di sottolineare. Anche la moglie del brasiliano è intervenuta in sua difesa, arrivando a chiedere «più empatia e rispetto» per il marito. A peggiorare ulteriormente l'umore del difensore brasiliano, sono arrivate le convocazioni del c.t. della Seleçao, Tite, che lo ha escluso dalla lista dei 26 per il Qatar.

roma lazio

Il secondo nella lista dei colpevoli è Tammy Abraham. La sua colpa non è solo quella di non fare più gol, ma di non tirare più nemmeno verso la porta avversaria. Le reti in stagione sono state solo 3 finora, due in campionato (Juventus e Empoli) e uno in Europa League a Helsinki. «Non gioca perché si sta conservando per il Mondiale» è una delle tesi, smontata però da altri tifosi secondo i quali «se continua a giocare così in Qatar nemmeno ci andrà». Qualcuno invoca il Gallo Belotti, la scelta ora passa a José Mourinho, anche lui considerato non esente da colpe.

LAZIO ROMA ERRORE IBANEZ

L'accusa più condivisa è che la Roma gioca male, e per questo segna col contagocce. «Se dobbiamo arrivare sesti, almeno mi piacerebbe vedere una squadra che giochi a calcio e mi faccia divertire», l'accusa spesso seguita da grandi complimenti all'ex Luciano Spalletti, che sta facendo meraviglie a Napoli. I tifosi non fanno «prigionieri»: tra i colpevoli pure Rui Patricio («Non doveva passare quel pallone a Ibanez ma rinviare lungo») e Cristante («Non è un regista all'altezza della Roma»).

Brutte notizie, come si temeva, anche per Pellegrini: il capitano ha riportato una lesione di primo grado al flessore della coscia destra. Salta Sassuolo e Torino, Mou lo riavrà a disposizione nel 2023. Come Dybala, Wijnaldum e Spinazzola.

ibanez festa rui patricio roma lazio roma lazio ibanez e la moglie