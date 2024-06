IBIZA, LA MIRABILANDIA DELLA FIGA – L’ISOLA DELLE BALEARI SI E’ TRASFORMATA NELL'ULTIMO FINE SETTIMANA IN UN RITROVO DI GNOCCA CON LE FESTE DI ADDIO AL NUBILATO DI DILETTA LEOTTA (CON LE SUE AMICHE SCATENATE IN DISCOTECA) E DI ANGELA ROBUSTI, CHE SPOSERA’ PIPPO INZAGHI. L’EX CORTEGGIATRICE DI “UOMINI E DONNE” HA GIRATO L’ISOLA IN MOTOSCAFO INSIEME ALLA SUA ALLEGRA COMITIVA E SBEVAZZATO COCKTAIL – PER CLIZIA INCORVAIA E FRIENDS INVECE ADDIO AL NUBILATO IN SICILIA… - VIDEO

Da ilgazzettino.it

«Mi sposo». È iniziato così, dopo aver stappato la bottiglia di champagne, l'addio al nubilato di Diletta Leotta che il 22 giugno convolerà a nozze con Loris Karius. Una festa rigorosamente tinta di bianco con tanto di mini dress (preview per il matrimonio) firmato Atelier Emè. Il prezzo dell'abito è intorno ai 1.000 euro.

Una mise leggera e preziosa con lunghe code bianche dietro: perfetta per Diletta Leotta e il suo addio al nubilato a Ibiza. In compagnia delle sue amiche Francesca Muggeri, Irene Simeone, Giulia Sofia, Luca Canciolo e Michele Cuzzilla si sono scatenati nella famosissima discoteca Ushuaïa.

«My bachelorette weekend», che tradotto significa «il mio weekend al nubilato ad Ibiza». Sono queste le parole che Diletta Leotta ha scritto a corredo del post Instagram. Una festa all'insegna del divertimento dove Diletta Leotta si è scatenata con i suoi amici più intimi. Numerosi sono stati i commenti dei follower al post Instagram che la conduttrice Dazn ha pubblicato sul suo profilo. «Sei bellissima, una dea», scrivono la maggior parte dei suoi follower. Anche Cristina Marino ha commentato con l'emoji della fiamma

Diletta Leotta e Loris Karius si poseranno il 22 giugno nelle Isole Eolie e in particolare sul Therasia Resort di Vulcano. A ricoprire il ruolo di damigella della sposa è l'amica Elodie e ci saranno circa 160 invitati tra cui diversi ospiti vip tra personaggi dello spettacolo ed esponenti del mondo del calcio vicini agli sposi

ANGELA ROBUSTI

Da corrieredellosport.it

Tutto pronto per il matrimonio di Pippo Inzaghi: il prossimo 24 giugno l'allenatore convolerà a nozze con Angela Robusti. La coppia è unita dal 2017 e ha due figli: Edoardo ed Emilia, rispettivamente di due e un anno. La futura moglie dell'allenatore ha optato per Ibiza per l'addio al nubilato con le amiche più care (la stessa meta è stata scelta da Diletta Leotta). L'allegra comitiva ha girato l’isola in motoscafo, bevuto cocktail al tramonto, fatto le ore piccole in discoteca e riso moltissimo. Un weekend indimenticabile per Angela, architetto e wedding planner con un passato da corteggiatrice a Uomini e Donne (ha provato a conquistare l'ex tronista Luca Onestini) e a Miss Italia.

Il matrimonio di Pippo Inzaghi e Angela Robusti

Sul matrimonio con Pippo Inzaghi, Angela Robusti ha confessato qualche tempo fa al Corriere del Veneto che sarà una cerimonia classica per pochi intimi. "Sto pensando a qualcosa di bello ma semplice, diciamo un po’ ‘old style’ — ha spiegato — nulla di stratosferico come molti pensano, avremo circa 200 ospiti: familiari, tanti amici di Pippo”. E sulle fedi ha svelato: “Le ho disegnate io, così come il collier che indosserò quel giorno. Anche quello bello e semplice, non avrà nessun diamante"

