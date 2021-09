IBRA SALTA LIVERPOOL-MILAN – ZLATAN IBRAHIMOVIC NON È PARTITO PER ANFIELD A CAUSA DI UNA “SOFFERENZA AL TENDINE" DOPO LA PARTITA CON LA LAZIO – ADESSO SI CONTENDONO UN POSTO GIROUD (APPENA GUARITO DAL COVID E A CORTO DI ALLENAMENTI) OPPURE ANTE REBIC – PIOLI RECUPERA TONALI CHE AVEVA ACCUSATO DEI “PROBLEMI INTESTINALI”

Zlatan Ibrahimovic salta Liverpool-Milan in programma mercoledì 15 settembre ad Anfield Road: «Sofferenza al tendine achilleo», fa sapere il club, che lo lascia a casa a scopo precauzionale. «Ibra è uscito dalla partita di domenica (vinta 2-0 con la Lazio, ndr) con il tendine infiammato — ha spiegato Stefano Pioli —. Speravamo che potesse recuperare nel giorno di riposo ma non è stato così. Martedì ha provato con la squadra ma abbiamo deciso di non rischiarlo a scopo precauzionale».

Ancora Leao-Rebic

Una brutta tegola quindi per il tecnico rossonero, che nel debutto di fuoco in Champions League (ecco il programma) dovrà inventarsi l’attacco. Giroud è infatti appena guarito dal Covid ed è a corto di allenamenti, perciò anche il suo minutaggio andrà dosato, a nche perché domenica 19 c’è la Juventus in campionato a Torino, un altro big match.

La soluzione più probabile per Anfield è quella già vista nel 2-0 alla Lazio, in cui Ibra ha segnato un gol: Rebic centravanti con Leao (autore dell'altro gol rossonero) a spalleggiarlo sulla sinistra. «Due giorni non sono sufficienti per tornare ad averlo 90', ma uno spezzone della gara Giroud lo farà. Doveva partire titolare Ibra», ha ammesso Pioli.

Tonali allarme rientrato

Per i rossoneri, che partiranno alla volta di Liverpool martedì pomeriggio alle 17 da Malpensa, un altro allarme è invece rientrato in fretta. Sandro Tonali — uno dei grandi protagonisti di questa fase iniziale di stagione — nella notte ha accusato problemi intestinali e perciò non si è allenato martedì mattina, rimanendo a bordo campo. Nessun allarme comunque, il giocatore partirà regolarmente con la squadra per Liverpool.