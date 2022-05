IBRA SMETTE O CONTINUA A GIOCARE? - ZLATAN IBRAHIMOVIC È STATO OPERATO AL GINOCCHIO SINISTRO E RIMARRÀ FUORI PER CIRCA 7-8 MESI, MA LO SVEDESE NON PARE AVER INTENZIONE DI RITIRARSI - MALDINI HA PRONTO UN CONTRATTO DA 2,5 MILIONI PIÙ BONUS E VORREBBE TENERLO AL MILAN PER ALMENO UN ALTRO ANNO, NON TANTO PER GIOCARE QUANTO PER AIUTARE PIOLI E I GIOCATORI PIÙ GIOVANI…

Carlos Passerini per il “Corriere della Sera”

«Non smetterò prima d'aver vinto col Milan». L'aveva promesso ed è stato di parola. Era febbraio, in Triennale a Milano, a un appuntamento Rcs in cui veniva presentata una collezione di opere d'arte a lui dedicata. Ma per Ibrahimovic è ancora presto per diventare una statua da museo. La promessa è stata mantenuta.

Ora però è a un bivio, deve scegliere: continuare o smettere? Tutto dipende dal ginocchio che lo tormenta da mesi, gonfiandosi dopo ogni partita. A svelarlo è stato lui stesso, dopo lo scudetto: «Ho sofferto tanto quest' anno, prima devo fare qualcosa per stare bene. Se starò bene non è stata la mia ultima partita». La verità è che c'è un piano preciso: Zlatan si sottoporrà a giorni, forse già in settimana, a un intervento in artroscopia con l'obiettivo di risolvere definitivamente il problema, generato non da un trauma ma dall'usura.

Tutto dipende dalla risposta che darà il ginocchio dopo questo intervento, ma soprattutto dalla prognosi. Una cosa però è certa: Zlatan ci vuole provare. Tant' è che sta accelerando i tempi: sceglie di andare sotto i ferri ora, anziché partire subito per le meritate vacanze, proprio per farsi trovare pronto eventualmente già per il ritiro di inizio luglio. Fosse solo per la testa, continuerebbe senza pensarci su.

Ibra sa bene che l'adrenalina del campo gli mancherebbe come l'aria. Chi gli sta accanto assicura che, se avesse garanzie di tenuta del ginocchio, avrebbe già annunciato la sua permanenza per un'altra stagione. Ha un sogno, Zlatan: la Champions, il trofeo che gli manca e che per lui è da sempre un'ossessione.

La strada è lunga, difficile che il Milan sia già così competitivo nella prossima stagione per la grande coppa, ma è anche vero che questa squadra è già andata oltre ogni aspettativa, quindi chissà. Una cosa è certa: i soldi non sarebbero affatto un problema. Nel cassetto della scrivania di Paolo Maldini c'è già pronto un contratto base da 2,5 milioni di euro più premi a obiettivo.

Ibrahimovic ha già fatto intendere che non ci sarebbero ostacoli di natura economica. «Spero resti» ha detto Olivier Giroud. Stefano Pioli, col quale ha creato un feeling risultato decisivo, gli ha consigliato di continuare. «Ibra fa la differenza anche se non gioca» ha ribadito Davide Calabria: lo pensano anche tutti i suoi compagni. Decisive saranno le settimane successive all'artroscopia.

Di certo avrà un peso anche la famiglia, la moglie Helena e i figli, che in questi due anni sono rimasti in Svezia. Dovesse smettere, potrebbe anche restare al Milan come dirigente: quello è il suo futuro. Ma il richiamo del pallone, assicurano dal cerchio magico di Zlatan, era e resta fortissimo. E la scarica elettrica di questi giorni non ha fatto altro che accrescere il suo desiderio di provarci fino alla fine, fino all'ultimo.

