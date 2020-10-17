Bergomi che commenta #InterMilan ...prendiamola a ridere va...— Enrico Letta (@EnricoLetta) October 17, 2020
ibrahimovic lukaku ibrahimovic
IBRACADABRA! IL DERBY DELLA MADONNINA NEL SEGNO DI IBRAHIMOVIC: LA DOPPIETTA DELLO SVEDESE IN TRE MINUTI LANCIA IL MILAN IN TESTA DA SOLO A PUNTEGGIO PIENO (CON UN SOLO GOL INCASSATO) - PER LUKAKU TERZO GOL IN 3 DERBY E UN RIGORE TOLTO DAL VAR - BERGOMI: "NEL NOSTRO CALCIO IBRA PUO' GIOCARE FINO A 45 ANNI. IN PREMIER NO..." - IL MILANISTA ENRICO LETTA: “BERGOMI CHE COMMENTA INTER MILAN ...PRENDIAMOLA A RIDERE VA...” – LA LAZIO CROLLA A MARASSI-
Bergomi che commenta #InterMilan ...prendiamola a ridere va...— Enrico Letta (@EnricoLetta) October 17, 2020
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È MORTO A 78 ANNI ALFREDO CERRUTI, DISCOGRAFICO, FONDATORE DEGLI SQUALLOR, GENIALE AUTORE TELEVISIVO: ''AVEVAMO A CHE FARE PER TUTTO IL SANTO GIORNO CON QUEGLI SCASSACAZZI DEI CANTANTI, COSÌ COMPENSAVAMO A TAVOLA CON BIGAZZI, PACE E SAVIO''. L'INTERVISTA DI PIROSO - ''DEI 7 ANNI DI FIDANZAMENTO CON MINA NON HO MAI PARLATO. IL GENTILUOMO GODE MA NON PARLA - GLI SQUALLOR VOLGARI? PARLAVAMO IL LINGUAGGIO DI TUTTI I GIORNI, SFOTTENDO IPOCRITI E BENPENSANTI. "DICIAMO PANE AL PANE, E PENE AL PENE"
POLVERE DI CINQUE STELLE – GIRA CHE TI RIGIRA IL PROBLEMA SO’ SEMPRE I SOLDI: MENTRE CASALEGGIO PRESENTA LA NUOVA APP CHE SOSTITUIRÀ IL VBLOG, GIGGINO ALZA LA TESTA FRIGNANDO CHE “AGLI ATTIVISTI E AI TERRITORI NON ARRIVA UN EURO. LA CASSA DEVE GESTIRLA IL MOVIMENTO” – TORNA LA LINEA DURA CON L'ESPULSIONE DELLA SENATRICE MARINELLA PACIFICO E DEL DEPUTATO PAOLO NICOLÒ ROMANO. UNA MOSSA CHE ASSOTTIGLIA LA MAGGIORANZA IN SENATO…
ANCHE I RICCHI PIANGONO IN UNA PANDEMIA - LVMH SEGNA UN -21% NEI RICAVI DEI PRIMI 9 MESI. MA IL GRUPPO HA ANCHE DIFFUSO NUMERI IN CRESCITA A DUE CIFRE NEL TERZO TRIMESTRE: TRA GIUGNO E SETTEMBRE, COLORO CHE SE LO POSSONO PERMETTERE SONO TORNATI A COMPRARE BENI DI LUSSO, CONFERMANDO LA NATURA ANTICICLICA DEL SETTORE - I COMPARTI CHE PIÙ HANNO SOFFERTO SONO STATI…
''BUGIE DAL SIGNORE ITALIANO, NON DICO NEANCHE IL NOME'' - CRISTIANO RONALDO RISPONDE A SPADAFORA MENTRE PRENDE IL SOLE SUL TERRAZZO DELLA SUA VILLA TORINESE (VIDEO) - IL MINISTRO DELLO SPORT GLI AVEVA DATO DELL'ARROGANTE E BUGIARDO PER L'ABBANDONO DELL'HOTEL IN CUI ERANO IN ISOLAMENTO I GIOCATORI DELLA JUVENTUS - ''STO FACENDO LA QUARANTENA IN CASA, LA MIA FAMIGLIA VIVE IN UN ALTRO PIANO E NON ABBIAMO CONTATTI. E IO...''
CAFONALINO – LA FESTA DEL CINEMA DI ROMA PROVA A DARE UN SEGNALE DI SPERANZA E ALZA IL SIPARIO NEL BEL MEZZO DELLA SECONDA ONDATA - RED CARPET COVID-FREE CON DISTANZIAMENTO E MASCHERINE: PIF ARRIVA ALL’AUDITORIUM MANO NELLA MANO CON LA NUOVA COMPAGNA PER LA PRIMA VOLTA. JOHN WATERS GIOCA CON LA MASCHERINA, STEVE MCQUEEN (IL REGISTA) E LA RAGGI IN GRAN FORMA CON TAILLEUR NERO E OMBELICO IN VISTA
IL BUCO DELLE MERAVIGLIE - IN ATTESA DI POTER RICOMINCIARE A VIAGGIARE, GODETEVI LE SPETTACOLARI IMMAGINI DI PLAYA DEL AMOR, IN MESSICO: IL VIDEO, CATTURATO DA UN DRONE, MOSTRA LA “SPIAGGIA INVISIBILE” SULL’ISOLA MARIETA, FORMATASI ALL’INTERNO DI UN ANTICO CRATERE VULCANICO – PER ARRIVARE A GODERSI UNA GIORNATA DI SOLE IN QUESTO LUOGO PARADISIACO BISOGNA ATTRAVERSARE UN… - VIDEO
SARÀ CHE CONTE SI TAGLIA I CAPELLI DA SOLO, MA I PARRUCCHIERI CHE VI HANNO FATTO DI MALE? - LO SFOGO DI CHI HA UN CENTRO ESTETICO: ''IGIENIZZAZIONI, LINEE GUIDA RISPETTATE, SOLDI SPESI, ATTENZIONE MASSIMA. E ORA UNO STATO INADEMPIENTE, CHE NON FA CONTROLLI, NON SA GESTIRE I TRASPORTI, NON È IN GRADO DI DIRE SE E IN CHE MISURA L'ATTIVITÀ DI ESTETICA CONTRIBUISCE AI DECESSI DA COVID, NON HA ALCUN DIRITTO DI DISPORNE LA CHIUSURA'' - BURIONI RACCONTA LA STORIA DELLA PARRUCCHIERA CONTAGIOSA CHE NON HA CONTAGIATO NESSUNO DEI 139 CLIENTI