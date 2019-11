IBRACADABRA! “STA PER TORNARE AL MILAN”, SECONDO IL NUMERO UNO DELLA LEGA AMERICANA ZLATAN È A UN PASSO DAL RITORNO IN ROSSONERO: "IBRA HA 38 ANNI, HA SEGNATO VALANGHE DI GOL IN AMERICA MA ORA È STATO RECLUTATO DA UNO DEI CLUB PIÙ IMPORTANTI DEL MONDO" - MA IL VICE-PRESIDENTE ESECUTIVO DEL REPARTO COMUNICAZIONE DELLA LEGA AMERICANA SMENTISCE...

Da gazzetta.it

ibrahimovic

"Ibrahimovic sta per tornare al Milan". La bomba arriva dagli Stati Uniti, per bocca della massima autorità calcistica americana: Don Garber, commissioner dell'MLS, in un'intervista a Espn.

Il virgolettato non lascia spazio a interpretazioni: "Zlatan è un personaggio interessante, mi tiene molto impegnato e hai bisogno qui di questi giocatori, come successe con Beckham anni fa. Lui ha 38 anni e ora è stato reclutato dal Milan, uno dei club più importanti al mondo. Ha quasi battuto tutti i record di gol segnati in appena due anni, spero di vederlo tornare in Mls ma dipende dai Galaxy: sono stato felice di averlo qui e mi piacciono i momenti con lui, specie quando parla in terza persona".

IBRAHIMOVICH

I GALAXY

Dal canto suo, il club di Los Angeles non ha perso tutte le speranze di trattenere Ibra. "Se ne va o resta? La realtà è che non lo sappiamo - ha detto appena due giorni fa Guillermo Barros Schelotto, allenatore dei Galaxy -. Una decisione sarà presa o alla fine di questa settimana o al massimo nella prossima". Il general manager Dennis te Kloese invita oggi alla prudenza: "Dobbiamo stare attenti: ha segnato valanghe di gol a LA, ma sappiamo bene che ha diverse opzioni di scelta: insomma, chi non vorrebbe Ibra?".

ZLATAN IBRAHIMOVIC IBRAHIMOVICH ZLATAN IBRAHIMOVIC IBRAHIMOVICH IBRAHIMOVIC 1