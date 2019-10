IBRACADABRA MEJO DI GRETA! “RAGAZZI SALTATE LE LEZIONI E VENITE DA ME” - IBRAHIMOVIC INAUGURA LA SUA STATUA A MALMOE E INCORAGGIA I GIOVANI FAN A MARINARE LA SCUOLA – RE ZLATAN PER IL SUO COMPLEANNO SI REGALA UNA FERRARI DA 1,5 MILIONI – E POI SI DICE PRONTO A TORNARE IN SERIE A: "FACCIO ANCORA LA DIFFERENZA- LA JUVE? SIMBOLO DEL CALCIO ITALIANO, L’INTER NON E’ ANCORA AL SUO LIVELLO. IL MILAN? MI SPIACE MA…"

Prima la battuta a un amico sul giocare al Genoa, poi la sua voglia di tornare in Serie A e la statua a lui dedicata a Malmoe, sua città natale. Zlatan Ibrahimovic non si ferma mai e per il suo compleanno, il 3 ottobre ha festeggiato 38 anni, si è regalato una fuoriserie che ha solo 499 esemplari: ha un motore V12 da 6,5 litri e 810 CV, e può raggiungere i 100 chilometri orari in meno di 3 secondi (2,9 per la precisione).

Al posto del parabrezza c’è il sistema “Virtual wind shield” per riparare i passeggeri dal vento. Una bella comodità, insomma. Si tratta di una Ferrari Monza SP2 Limited Edition dal valore di 1,5 milioni di euro. Ibrahimovic è da sempre appassionato di motori e questo è l’ennesimo gioiellino che Zlatan custodirà nel suo garage e che ha voluto mostrare su Instragram. Ibrahimovic non vuole mai smettere di stupire e a 38 anni si sente ancora al top. Pronto per la serie A e chissà se presto lo rivedremo ancora in Italia...

Malmoe ha dedicato una statua al proprio cittadino più illustre, Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante in forza ai Los Angeles Galaxy ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' a margine della cerimonia di inaugurazione, lasciando partire una dichiarazione piuttosto chiara e polemica verso il calcio italiano: "Sono ancora pronto al 100% per la Serie A. Per come mi sento e per come gioco, faccio ancora la differenza, in Italia e in tutti i paesi. Per giocare in A non vedo nessun problema, farei meglio di quelli che ci sono".

Una battuta anche sulle tre squadre di cui ha difeso i colori in Italia: "La Juventus, secondo me, sta facendo grandi cose, è il simbolo del calcio italiano, anche per i calciatori e per le individualità che ci sono in squadra. L'Inter ha un grande allenatore, ma non è ancora su quei livelli.

Il Milan? Mi spiace per quello che sta vivendo. Il Milan deve essere un club top, non solo come risultati, ma anche come investimenti. Deve avere i migliori giocatori che ci sono nel mondo. Però oggi non mi sembra che la situazione sia così. Se non fai investimenti, non arrivi da nessuna parte, perché la qualità non è gratis".

Zlatan Ibrahimovic non si smentisce mai. Campione di livello assoluto nel rettangolo verde, ma personaggio dotato di un ego smisurato, che spesso e volentieri lo porta ad eccedere e andare oltre le righe.

Ora l'attaccante svedese ne ha combinata un'altra delle sue in occasione dell'inaugurazione nella sua città natale, Malmoe, di una statua alta 3 metri che lo rappresenta, svelata nei pressi dello stadio. Ebbene, prima dell'evento in un tweet il 38enne attaccante dei Los Angeles Galaxy ha incoraggiato i fan - in particolare i giovani - a partecipare numerosi alla cerimonia, scrivendo: "Zlatan ha dato a tutti i bambini delle scuole di Malmoe il tempo libero per partecipare alla cerimonia".

Nessuna autorizzazione ufficiale a saltare le lezioni

Un gesto di sua iniziativa, senza alcun riconoscimento ufficiale. Nonostante Ibrahimovic sia considerata una star assoluta in Svezia, "il suo messaggio non conta come una autorizzazione ufficiale a saltare le lezioni", ha precisato Sara Wettergren del consiglio comunale di Malmoe, responsabile delle questioni scolastiche.

"Coloro che scelgono di andare saranno considerati come se avessero marinato la scuola, lo stesso che avviene per coloro che prendono parte agli scioperi scolastici per il clima", ha detto al quotidiano Sydsvenskan. Wettergren ha aggiunto che probabilmente i genitori non sarebbero "troppo turbati" per l'assenza dei figli da scuola per partecipare alla cerimonia.

