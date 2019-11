27 nov 2019 17:35

IBRACADABRA – E’ ENTRATA NEL VIVO LA TRATTATIVA PER IL RITORNO AL MILAN. IBRA CHIEDE TRE MILIONI NETTI PER I PRIMI SEI MESI - LA PROPOSTA DEL CLUB ROSSONERO: DUE MILIONI PER I PRIMI SEI MESI E 4 PER L’EVENTUALE STAGIONE SUCCESSIVA – INTANTO 'RE ZLATAN' E' DIVENTATO IN SVEZIA CO-PROPRIETARIO DELL’HAMMARBY