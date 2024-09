IBRAHIMOVIC, UN EGO CON IL NULLA INTORNO - DOPO IL DERBY VINTO DAL MILAN, LO SVEDESE TORNA A FARE LO SBORONE POSTANDO UNA FOTO DURANTE UN TREKKING CON LA FRASE "SCALERÒ OGNI MONTAGNA" - DOPO LA SCONFITTA DEI ROSSONERI IN CHAMPIONS CONTRO IL LIVERPOOL, IBRA È STATO CRITICATO PER LE FRASI DA GUAPPO DI BORGATA: "IL MIO RUOLO È SEMPLICE. TANTI PARLANO, COMANDO IO, SONO IO IL BOSS E TUTTO IL RESTO LAVORA PER ME…" (CHE TESTA DI COCCO: COMANDA CHI METTE I SOLDI) - VIDEO

Zlatan Ibrahimovic commenta il derby a modo suo. Sui social, con cinque parole, usando una metafora. Ibra ha postato su X una sua foto, sorridente in montagna, e ha scritto: "I'll climb every mountain". "Scalerò ogni montagna". Il riferimento è evidente: Ibra (ri)lancia la sua sfida al mondo. È il suo modo di vivere.

Zlatan dopo la sconfitta con il Liverpool è stato criticato duramente dai tifosi del Milan e non solo. Critiche forti per le due settimane abbondanti di assenza nella pausa - Ibra non ha visto dal vivo la partita con la Lazio e nemmeno quella con il Venezia - e per le frasi nel pre-partita Champions: "Il mio ruolo è semplice. Tanti parlano, comando io, sono io il boss e tutto il resto lavora per me".

Detto nel momento critico, prima di una partita finita malissimo. Zlatan è tornato ai microfoni prima del derby per proteggere Paulo Fonseca: "Una partita fondamentale per lui? Assolutamente no, ora il focus è tutto sulla partita, nessuno ha parlato di altre cose. Le critiche mi danno gas". Critiche che erano arrivate anche per una giornata in montagna (a proposito...) con l'amico Massimo Ambrosini prima della partita persa a Parma.

La frase su X quindi è un modo per rilanciare. Ibra ha vinto il derby e continua a sentirsi un uomo in missione. Pensa di poter vincere tutti i trofei e tutte le battaglie personali. E in fondo, il Milan è alla pari con l'Inter, a -1 dalla Juve, a -2 dal Napoli, davanti a Lazio e Roma. Solo il Toro è a 3 punti di distanza. Il campionato permette a tutti di sognare e Zlatan ha chiarito: vuole prendere in prima persona le decisioni chiave.

Il Milan deve proseguire con la sua stessa ambizione. La settimana, dopo il classico lunedì di scarico, prevede un allenamento per la mattina di martedì e una vigilia più corta del solito: il Milan giocherà venerdì sera in casa contro il Lecce.

