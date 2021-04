IBRAHIMOVIC STA GIA' "SEMINANDO" IN VISTA DEL SUO RITIRO – DOPO SANREMO, ZLATAN CI HA PRESO GUSTO E ORA DIVENTA ATTORE: SARÀ UN PERSONAGGIO DI "ASTERIX" NELLA PELLICOLA DIRETTA DAL REGISTA FRANCESE CANET. LO SVEDESE INTERPRETERÀ "ANTIVIRUS", UN LEGIONARIO ROMANO...

L'aveva annunciato sul palco di Sanremo, al Festival: "Mi piacerebbe fare l'attore". Sembrava uno scherzo, ma quando si tratta di Zlatan Ibrahimovic meglio non sottovalutare le battute... e infatti ci siamo: il fuoriclasse svedese reciterà una parte nel nuovo film della saga di Asterix, diretto dal regista francese Guillaume Canet. Il titolo è "Asterix e Obelix: l'impero di mezzo", uscita prevista nella sale per il 2022.

Le riprese del film, che dovevano essere effettuate in Cina nel 2020, erano state in un primo tempo posticipate per via della pandemia di coronavirus. Ibra sarà "Antivirus", un legionario romano, come lui stesso ha rivelato sul profilo Instagram. La trama parla della figlia unica dell'imperatore cinese Xan Xuandi che per fuggire a un principe malvagio trova rifugio in Gallia, nel villaggio di Asterix e Obelix. Tra le celebrità, oltre a Zlatan avranno un ruolo anche la cantante Angèle, gli youtuber McFly et Carlito e il rapper Orelsan. Tra gli attori protagonisti, invece, ci saranno grandi nomi come Marion Cotillard e Vincent Cassel.

