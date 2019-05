17 mag 2019 13:45

ICARDI METTE L'INTER CON LE SPALLE AL MURO: ''HO PIÙ VOLTE COMUNICATO ALLA SOCIETÀ LA MIA INTENZIONE DI RIMANERE IN SQUADRA. COSÌ DA OGGI IN POI NON SI CREERANNO EQUIVOCI DI NESSUN GENERE. IL TEMPO DIRÀ CHI HA DETTO LA VERITÀ'' - IL SEGNALE È CHIARO: IPOTESI DI CESSIONE VERRANNO SOLO DALLA DIRIGENZA, NON DAL GIOCATORE