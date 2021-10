ICARDI-WANDA NARA, CHE SEX-SOAP! - SI PARLA DI UN DIVORZIO DA "60 MILIONI DI EURO'' - LEI AVVELENATA SUI SOCIAL CONTRO 'LA PUTTANA' CHE MANDA FOTO AGLI UOMINI SPOSATI" – IL BOMBER COL TESTOSTERONE ALTO MINACCIA DI NON GIOCARE PIU’ E INTANTO SALTA LA PARTITA DI CHAMPIONS DEL PSG CONTRO IL LIPSIA PER "PROBLEMI PERSONALI"...

Pochettino lo aveva convocato, ma Icardi non risponderà presente. Come rivelato da L'Equipe, infatti, l'attaccante del Psg non prenderà parte alla sfida di Champions League in programma questa sera al Parco dei Principi contro il Lipsia, pur essendo stato inserito nella lista dall'allenatore dei parigini.

Icardi out con il Lipsia

Alla base di questa decisione c'è la situazione familiare dell'argentino, che attualmente è a Parigi, dopo aver fatto una toccata e fuga a Milano. Maurito non si sente in grado di giocare, in quanto molto colpito dalla separazione annunciata sabato sera dalla moglie Wanda Nara.

WANDA, NELLA NOTTE NUOVO POST FANTASMA

Mentre dall'Argentina raccontano di un divorzio in corso tra Wanda Nara e Mauro Icardi, ogni ora che passa la telenovela si arricchisce di una nuova puntata. Anche perché la moglie e agente del giocatore non manca di aggiornare con costanza i propri follower sui social.

Oltre alla storia che la vede sola in aereo mentre lascia Milano, nella notte sarebbe comparso pure un altro post fantasma - pubblicato e poi rimosso dal profilo ufficiale della stessa Wanda - in risposta a un tweet della modella e conduttrice tv argentina Alejandra Maglietti, che l'accusava di aver messo su uno "show" senza però menzionare mai la presunta amante di Icardi, lasciando che "un'altra donna venisse ricoperta di insulti".

"È in ritardo di 100 anni" l'accusa di Alejandra Maglietti, alla quale Wanda ha subito replicato: "Ti servono nomi, o una mappa per sapere chi è la p... che manda foto agli uomini sposati? Te lo mando in privato se sei l'unica che non l'ha capito". Il riferimento, ancora una volta velato, è all’attrice China Suarez che avrebbe scritto a Icardi alcuni messaggi e chiesto un incontro.

Sarà presto divorzio tra Wanda Nara e Mauro Icardi. O almeno, in Argentina sono sicuri che la moglie-agente dell'attaccante del Psg stia pensando già alla separazione, dopo averne scoperto il tradimento. Sarebbe per questo, e non per fare la pace, che l'attaccante del Psg è volato da Parigi a Milano, saltando due allenamenti con il club. E già spuntano cifre da capogiro.

Secondo il programma tv “Los Angeles de la mañana”, si parlerebbe di una separazione da "60 milioni di euro in proprietà e denaro, con tutto il resto che possono avere in gioielli, opere d'arte e altro". I due potrebbero divorziare in Francia - nonostante il matrimonio nel 2014 sia stato celebrato a Buenos Aires, in Argentina - forse per la residenza. Intanto Wanda è ripartita da Milano, condividendo sui social un enigmatico video. E la telenovela si complica ancora con altre rivelazioni scottanti.

