18 gen 2023 08:34

IERI, MOGGI E DOMANI: “LA FAMIGLIA AGNELLI È PARTICOLARE, SI FANNO LA GUERRA. QUANDO ANDAI VIA L’AVVOCATO DELLA JUVE PATTEGGIÒ PER LA B INCOLPANDO NOI” – LUCIANONE A "RADIO KISS KISS NAPOLI": “LA JUVE AL MASSIMO RISCHIA UNO O DUE PUNTI DI PENALIZZAZIONE, MA LA STORIA DELLA RETROCESSIONE È UNA BARZELLETTA!” – LA STILETTATA ALL’INTER CHE HA STRAPAGATO LUKAKU: “IL BELGA NON SA STOPPARE UNA PALLA”