IHATTAREN HA IL “MAL DI VIPERETTA”? – IL CENTROCAMPISTA BLUCERCHIATO ROMPE IL SILENZIO SUL SUO PRESUNTO RITIRO DAL CALCIO PER DEPRESSIONE: “FAKE NEWS. SONO IN FORMA E PRONTO PER GIOCARE DI NUOVO” - IL GIORNALISTA OLANDESE RIK ELFRINK, MOLTO VICINO AL PSV EINDHOVEN (EX SQUADRA DI IHATTAREN): “NON MI RISULTA CHE VOGLIA ABBANDONARE CON IL CALCIO. NON VUOLE TORNARE ALLA SAMP. MA POTREBBE CAMBIARE QUALCOSA A GENNAIO..."

MOHAMED IHATTAREN

1. IHATTAREN SMENTISCE LE VOCI SUL RITIRO

Maurizio De Santis per www.fanpage.it

Mohamed Ihattaren sta bene e non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo. L'idea di ritirarsi nemmeno lo sfiora e tanto basta per smentire le voci sul suo conto che lo vedevano al capolinea della carriera di calciatore a 19 anni.

Il tam tam è rimbalzato dall'Italia (che citava non precisate fonti olandesi) ai Paesi Bassi, laddove invece la versione dei fatti non trovava conferme (è stato il giornalista Rik Elfrink a fare luce sulla vicenda). Anche per questa ragione l'ex giocatore del Psv ha battuto un colpo, s'è fatto vivo e ha informato l'account Instagram di Rising Ballers (una piattaforma online che si occupa dei talenti del futuro).

Il messaggio veicolato attraverso la pagina è molto semplice: "Si tratta di notizie false". Anzi, l'attuale calciatore della Sampdoria ci tiene a far sapere di essere "in forma e pronto per giocare di nuovo". Quando? Non c'è una data precisa ma "tornerà presto in campo".

Una parte del mistero è risolto, resta ancora un lato oscuro sul quale fare chiarezza: quale maglia Ihattaren indosserà e in quale campionato lo si rivedrà all'opera? Dall'Italia è andato via facendo perdere ogni traccia di sé: il tempo di figurare una volta sola (il 12 settembre, contro l'Inter) nella lista dei convocati poi è svanito nel nulla. Di lui si sa solo che ha fatto ritorno in Olanda per motivi strettamente personali.

Ihattaren è giunto in Serie A nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Fu la Juventus a rilevare il calciatore pagando al club di Eindhoven circa 2 milioni di euro e inserendo nell'operazione anche una somma (1 milione) da corrispondere in bonus. La sua meta, però, non è stata Torino ma Genova, per il prestito alla Sampdoria.

Un'esperienza non iniziata coi migliori auspici nonostante i tentativi dei blucerchiati di aiutare il ragazzo nell'inserimento in una nuova realtà. Alcuni atteggiamenti poco professionali hanno fatto solo da prologo a quanto sarebbe accaduto poche settimane dopo. La partenza e l'addio nella sua testa a un'avventura che non sembra gli dia stimoli. Aspettando il 1° gennaio per andare altrove.

2. DALL’OLANDA: IHATTAREN NON VUOLE TORNARE ALLA SAMP

Da www.calciomercato.com

Dall'Olanda continuano ad arrivare novità e versioni in merito al caso Mohamed Ihattaren, fantasista acquistato dalla Juventus con 1,8 milioni versati al PSV e girato poi dai bianconeri alla Sampdoria in prestito. Le ultime indiscrezioni raccontavano addirittura di un possibile addio al calcio del giocatore classe 2002, ora le ultime voci presenterebbero una nuova versione.

Il giornalista Rik Elfrink dell'Algemeen Dagblad, ad esempio, segue da vicino le vicende del club di Eindhoven e ha riportato alcuni aggiornamenti sul caso Ihattaren. "Non vuole tornare alla Samp, è vero, perché in questo momento vuole stare vicino alla famiglia. Ma a me non risulta che voglia abbandonare con il calcio. Potrebbe cambiare qualcosa a gennaio..." è la versione del giornalista.

Dietro alla fuga ci sarebbe un malessere slegato dal calcio ma connesso alla famiglia, marocchina, molto legata, musulmana osservante, emigrata ad Utrecht anni fa e colpita nel 2019 dal lutto della scomparsa del padre.

Ihattaren, molto scosso dalla perdita, si sarebbe fatto carico finanziariamente ed emotivamente di madre, sorella e nipoti, ma il trasferimento in Italia lo avrebbe allontanato dalla famiglia, 'costringendolo' a tornare quando le cose, in sua assenza, si sono complicate.

Secondo Il Secolo XIX la Samp non sapeva della sua situazione, e lo avrebbe accolto in sovrappeso di almeno 5kg, convinta anche dai video su Youtube che certificavano il suo talento. La posizione blucerchiata, ora, sembra abbastanza semplice, non avendo versato nulla per il suo cartellino. Più copmlessa la situazione della Juventus, che dovrà affrontare il discorso con il Psv cercando di capire, nel frattempo, se davvero Ihattaren vuole lasciare il calcio.