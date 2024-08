2 ago 2024 12:03

IMANE CHE NON SI DICA - IL CASO DI IMANE KHELIF, LA PUGILE ALGERINA INTERSEX CHE HA AFFRONTATO L'AZZURRA ANGELA CARINI, RISCHIA DI INCRINARE I RAPPORTI DIPLOMATICI TRA ITALIA E ALGERIA - DOPO L'INIZIO DELLA GUERRA IN UCRAINA, ALGERI È DIVENTATO IL PRIMO FORNITORE DI GAS NATURALE DEL NOSTRO PAESE: ENI HA STRETTO UN ACCORDO CON SONATRACH E SONELGAZ, I DUE COLOSSI ALGERINI DEGLI IDROCARBURI, PER LA COSTRUZIONE DI UN GASDOTTO VIA LA SARDEGNA - IL PAESE SI È STRETTO INTORNO ALLA KHELIF CHE PERO' RACCONTO' DI AVER COMBATTUTO CONTRO I PREGIUDIZI IN PATRIA...