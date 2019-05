INARRESTABILE ATALANTA: LA CHAMPIONS SI AVVICINA - LA SQUADRA DI GASPERINI RIBALTA LA LAZIO E ALLUNGA SULLA ROMA FERMATA SUL PARI DAL GENOA – MIRANTE PARA UN RIGORE A SANABRIA A TEMPO SCADUTO – GASPERINI: “SUCCESSO PESANTISSIMO IN CHIAVE CHAMPIONS, IL MIO FUTURO? ORA PENSO SOLO AL GENOA. NON CI SARANNO GOMEZ, MANCINI E MASIELLO" - L'IRONIA DEL WEB SULLA SCONFITTA DELLA LAZIO - VIDEO

genoa roma

castagneeeeee...!!!! ????#Castagne . Lazio 1-2 Atalanta#GoAtalantaGo ??#LazioAtalanta pic.twitter.com/mYH2VI8SpS — atalantageese (@atalantagese) 5 maggio 2019 Da sport.sky.it Un gol nel recupero di Romero permette ai rossoblu di guadagnare un punto preziosissimo in chiave salvezza contro la Roma nell'1-1 di Marassi. Giallorossi in vantaggio con El Shaarawy all'83', poi il pari. Ma il Genoa fallisce un rigore a tempo scaduto: para Mirante su Sanabria. Per i giallorossi la rincorsa alla Champions diventa particolarmente complicata 2. GASPERINI Da gazzetta.it Un’altra vittoria pesantissima in trasferta e in rimonta, proprio come successo a Napoli. L’Atalanta si conferma la squadra più in forma del campionato, con i propri limiti (nessuna squadra ha subito più gol nei primi 15’ di gioco: 11), ma anche enormi meriti, a partire dalla capacità di reagire (23 punti guadagnati da situazione di svantaggio) e da una fase realizzativa che pone i nerazzurri anche sopra alla Juve tricolore: 71 reti contro 69. Da sottolineare che ben 19 di questi gol sono arrivati dai difensori.

genoa roma mirante

A TUTTO GASP — "Tutti i successi sono pesanti, ma questo, in rimonta e in casa di una rivale diretta, pesa un po’ di più - ammette un Gasperini molto soddisfatto -. Di nuovo sotto all’inizio? E’ una cosa preparata... Scherzi a parte, avere consapevolezza della nostra forza ci permette di fare la partita a prescindere dal risultato. Eravamo partiti per qualificarci in Europa League, ma dopo la vittoria a Napoli iniziato a credere davvero alla Champions. Cosa scelgo tra quarto posto e Coppa Italia? Ho sempre detto Champions, ma qualcuno mi fa notare che alzare un trofeo non è cosa da tutti i giorni. Quarto posto decisivo per rimanere a Bergamo? Ora siamo tutti concentrati sul presente. E contro il Genoa non avrò gli squalificati Gomez, Mancini e Masiello...".

lazio atalanta

ZAPATA — Con 22 reti Zapata non molla Quagliarella nella lotta per il trono del gol. "La Champions non è più un sogno - racconta il colombiano dopo la vittoria sulla lazio -. E’ merito nostro se la vogliamo rendere realtà, oggi è stato un passo in avanti, noi ci crediamo, stiamo facendo bene, ogni partita è come una finale, come si è visto oggi, al di là delle difficoltà, perché a un certo punto abbiamo sofferto tutti insieme, e questo a volte ci sta nelle partite, soprattutto contro una squadra forte e di qualità come la Lazio, quindi abbiamo meritato questa vittoria e dobbiamo ringraziare anche i tifosi, perché in ogni trasferta abbiamo il loro sostegno. L’aspetto che mi piace di più è la forza che abbiamo, al di là delle difficoltà, oggi siamo andati in svantaggio però poi abbiamo avuto la forza e la qualità per vincere la partita. Vogliamo anche la Coppa Italia, non c’è via di mezzo. Andiamo su tutto quello a cui possiamo arrivare e dobbiamo continuare così".

gasperini meme