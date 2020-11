INARRESTABILE SINNER – A 19 ANNI L’AZZURRO CONQUISTA LA PRIMA FINALE ATP IN CARRIERA A SOFIA BATTENDO IL FRANCESE MANNARINO – ORA ASPETTA IL VINCENTE TRA GASQUET E POSPISIL: A 19 ANNI È IL PIÙ GIOVANE ITALIANO A GIOCARSI UN TITOLO ATP. CON QUESTA VITTORIA SINNER SALIRÀ AL N. 41 DEL RANKING MONDIALE, IN CASO DI VITTORIA FINALE DIVENTEREBBE N. 37… - HA TUTTO PER DIVENTARE UN CAMPIONISSIMO. ORA TOCCA A LUI. L’UNICO RISCHIO E’ CHE SI SENTA ARRIVATO: VIDEO

Prima finale Atp in carriera per Jannik Sinner. L’altoatesino sul veloce indoor di Sofia ha piegato il francese Adrian Mannarino (n. 35 della classifica mondiale) in due set e domani sfiderà il vincente tra Gasquet e Pospisil (non ci sono precedenti con i due). Match chiuso 6-3 7-5 in un'ora e 28 minuti per diventare il più giovane italiano a conquistare una finale Atp (il record apparteneva a Pistolesi, in finale a 19 anni e 7 mesi). Nonostante qualche errore di dritto, Sinner è apparso come al solito solidissimo al servizio e di rovescio.

Ha salvato le tre palle break concesse e nel finale del secondo set ha chiuso con una cavalcata di nove punti consecutivi. “Non è mai facile giocare contro un avversario come Mannarino, penso di aver giocato il mio miglior tennis — ha commentato Sinner —. Per me è un onore essere arrivato in finale qui. L’anno scorso ho giocato piuttosto bene in questo periodo dell’anno (vinse l’Atp Next Gen), spero di ripetermi”.

Con questa vittoria Sinner salirà al n. 41 del ranking mondiale, in caso di vittoria finale diventerebbe n. 37. Il 2020 di Sinner è già straordinario: 18 vittorie e 11 sconfitte, i quarti raggiunti al Roland Garros che giocava per la prima volta in carriera, i successi sui top ten Zverev e Tsitsipas.

