23 lug 2021 16:18

INDOSSARE LA FASCIA DI CAPITANO NON HA MAI PORTATO COSÌ SFIGA - ROMAGNOLI HA PERSO IL POSTO AL MILAN, CHIELLINI DOPO LA VITTORIA DELL'EUROPEO NON HA PIÙ UN CONTRATTO CON LA JUVE, INSIGNE SE NON SI TAGLIA L'INGAGGIO DOVRÀ ANDARE VIA DA NAPOLI: TRE SIMBOLI TRATTATI A PESCI IN FACCIA - E ANCHE PELLEGRINI ALLA ROMA, HANDANOVIC ALL'INTER E BELOTTI AL TORO RISCHIANO DI NON TROVARE L'ACCORDO PER IL RINNOVO...