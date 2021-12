INDOVINATE CHI E’? ERA IL BAMBINO IN BRACCIO A VERDONE NEL FILM “VIAGGI DI NOZZE”. ADESSO GIOCA IN SERIE A – ROMANO E ROMANISTA, HA DEBUTTATO NELLA MASSIMA CATEGORIA CONTRO IL MILAN DOPO ANNI DI GAVETTA IN C E B. DI CHI SI TRATTA? – VIDEO

WLADIMIRO FALCONE

Nel 1995, quando era solo un neonato, ha partecipato come comparsa in uno dei film più famosi di Carlo Verdone, Viaggi di nozze. Dopo 26 anni, Wladimiro Falcone è tornato a Roma - dove è nato e cresciuto - non più come “attore” ma da portiere titolare della Sampdoria.

Allo stadio Olimpico ha sfidato proprio i giallorossi di cui è tifoso, dimostrandosi peraltro decisivo per l’1-1 finale con interventi determinanti su Felix e Zaniolo. Per lui non si trattava del debutto assoluto nella massima categoria, avvenuto nel luglio dell’anno scorso contro il Milan. Dopo anni di gavetta in serie C e in serie B, il prodotto delle giovanili doriane ha dimostrato di essere pronto per il “set” più prestigioso, la serie A.

WLADIMIRO FALCONE VERDONE

