INDOVINATE SU QUALI SPORT CI SONO STATE SEGNALAZIONI DI GIOCATE ANOMALE NELLA STAGIONE IN CORSO (SPOILER: NON CI SONO CALCIO ESTERO E TENNIS) - IL REPORT DEL GRUPPO INVESTIGATIVO SCOMMESSE SPORTIVE E LA DIFFERENZA CON LA STAGIONE SPORTIVA 2020-2021, QUANDO LE SEGNALAZIONI SONO STATE 26 (12 HANNO RIGUARDATO IL CALCIO ESTERO, LA LEGA PRO E IL CAMPIONATO PRIMAVERA)

Dagonews

scommesse sportive

Sono 5 le segnalazioni di scommesse anomale per la stagione sportiva in corso giunte sino ad oggi al Gruppo investigativo scommesse sportive (GISS), organismo istituito presso la direzione centrale della Polizia Criminale e composto da rappresentanti di Forze di polizia e DIA con l’obiettivo di approfondire le segnalazioni e dare impulso alle attività investigative.

Le segnalazioni hanno riguardato eventi disputati all'estero (1 per il calcio, 3 per il tennis e 1 per il tennis tavolo). Mentre nel corso della scorsa stagione sportiva (2020-2021), il GISS ha ricevuto 26 segnalazioni (di cui 18 hanno riguardato eventi disputati all'estero). In particolare, 12 hanno riguardato il calcio (7 calcio estero, 4 campionato Lega Pro e 1 campionato Primavera).

scommesse sportive

I dati sul fenomeno sono disponibili nel dossier, elaborato dal Servizio Analisi Criminale, pubblicato sul sito del Viminale. - https://www.agimeg.it/wp-content/uploads/2022/03/report-scommesse-VIMINALE.pdf