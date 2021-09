INFANTINO, CHE CASINO! – LA FIFA NON SA CHE FARE DOPO LA SOSPENSIONE DI ARGENTINA-BRASILE E HA DECISO DI APRIRE UN’INDAGINE VERSO ENTRAMBE LE FEDERAZIONI. IL RISCHIO E' CHE LA FACCENDA DIVENTI UN CASO DIPLOMATICO INTERNAZIONALE – LA FIFA NON PUÒ PUNIRE IL BRASILE PER UN INTERVENTO DEL GOVERNO E L’ARGENTINA DICE DI AVER SEGUITO LE DIRETTIVE DELLA SUA FEDERAZIONE BRASILIANA…

DA www.ilnapolista.it

La Fifa di Infantino non sa che pesci prendere dopo la figuraccia di Brasile-Argentina sospesa dal governo perché quattro calciatori dell’Argentina non avevano rispettato le direttive relativa alla quarantena per i provenienti dal Regno Unito.

«Un’indagine è stata aperta, e riguarda entrambe le federazioni» scrive la Fifa che ora deve trovare una maniera non imbarazzante per riuscire a rimediare. La principale responsabilità è dell’Argentina che a sua volta si è fidata della federazione sudamericana. Di certo la Fifa non può punire il Brasile per un intervento del governo, si porrebbe al di sopra degli Stati sovrani. Sarebbe una sorta di colpo di Stato, diciamo anche una ridicolaggine senza parti.

“A seguito dell’analisi dei report ufficiali sulla partita – evidenzia la Fifa – possiamo confermare che il procedimento disciplinare aperto riguarda tutte e due le federazioni. Alle due squadre è stato chiesto di fornire ulteriori informazioni che saranno prese in attento esame dalla Disciplinare”.

