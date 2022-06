3 giu 2022 08:45

INFANTINO, LA SENTI QUESTA VOCE? “È UNA VERGOGNA CHE UNA SQUADRA COME L’ITALIA CHE HA VINTO GLI EUROPEI NON SIA QUALIFICATA DI DIRITTO AI MONDIALI” – ROBERTO BAGGIO: "MANCINI HA FATTO QUALCOSA DI STRAORDINARIO. ABBIAMO DEI TALENTI CHE NON TROVANO SPAZIO IN CAMPIONATO. IO SPERO CHE SI RIPRENDA BENE ZANIOLO PERCHÉ…"