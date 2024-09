25 set 2024 16:15

INFANTINO SPERA NELL'AIUTO DELL'AMICO BIN SALMAN PER SALVARE IL MONDIALE PER CLUB - A MENO DI 100 GIORNI DAL SORTEGGIO DEL NUOVO FORMAT DEL TORNEO, LA FIFA NON È ANCORA RIUSCITA A RACIMOLARE I 2 MILIARDI DI EURO NECESSARI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA SPORTIVA: I BROADCASTER EUROPEI NON VOGLIONO ACQUISTARE A PESO D'ORO I DIRITTI TV PER UN TORNEO CHE DURERÀ UN MESE - UNA MANO POTREBBE ARRIVARE DALL'ARABIA SAUDITA, IN CAMBIO DI UNA CORSIA PREFERENZIALE PER I MONDIALI DEL 2034…