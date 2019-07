INNOCENTI EVASIONI – UN 58ENNE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO AI DOMICILIARI NON RESISTE: INFORCA LA BICI E SE NE VA AL BAR PER VEDERE IN TV GLI ULTIMI ISTANTI DEL MATCH DEL SECOLO TRA FEDERER E DJOKOVIC: ECCO COME E’ ANDATA A FINIRE… - LUI AMMETTE: “HO FATTO UNA STUPIDAGGINE, LO SO. MA…”

Da gazzetta.it

Per vedere gli ultimi istanti di quello che è stato ribattezzato “il match del secolo” tra Novak Djokovic e Roger Federer era disposto a tutto. Anche ad andare in carcere. E adesso un 58enne di Stezzano, in provincia di Bergamo, rischia di finirci davvero.

L’uomo, ai domiciliari per scontare una condanna di quattro mesi, domenica pomeriggio è evaso per non perdersi i momenti più emozionanti della finale di Wimbledon. Ma è stato scoperto dai carabinieri.

“Ho fatto una stupidaggine, lo so. Sono uscito per andare in un locale per vedere l’ultimo set. Proprio in quel momento hanno fatto il controllo in casa”, si è giustificato l’uomo nel processo per direttissima con il giudice Ciro Iacomino. I militari lo hanno visto rientrare dopo le 20 in bicicletta e, nonostante il chiarimento, sono scattate le manette. Anche perché il 58enne era già stato denunciato a piede libero il 7 luglio per essere stato trovato ancora una volta in giro in bici.

RISCHIA IL CARCERE— Lunedì mattina il giudice ha convalidato l’arresto senza applicare altre misure cautelari e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Brescia, che adesso dovrà valutare se la finale di Wimbledon costerà all’uomo il beneficio dei domiciliari e il trasferimento in carcere. Deve sperare che il giudice sia un appassionato di tennis, uno degli oltre due milioni di spettatori che domenica erano incollati davanti alla tv per assistere al match del secolo.

