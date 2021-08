INSIEME A TAMMY ABRAHAM, A ROMA SBARCHERÀ ANCHE LA BOMBASTICA FIDANZATA LEAH MONROE - MODELLA “CURVY” DA QUASI 100 MILA FOLLOWER SU INSTAGRAM, I DUE SI SONO CONOSCIUTI QUANDO LEI AVEVA 16 ANNI E LUI 18 E CONDIVIDONO UNA PASSIONE PER I VIDEO-RACCONTI SUI SOCIAL – LA MONROE SI ERA RESA PROTAGONISTA DOPO L’ESCLUSIONE DI ABRAHAM DALLA FINALE DI FA CUP CONTRO IL LEICESTER, SCRIVENDO UN POST POLEMICO (POI RIMOSSO) CONTRO LO STAFF TECNICO… - VIDEO

Chiara Zucchelli per www.gazzetta.it

tammy abraham leah monroe 1

Sedici anni lei, diciotto lui: erano davvero due ragazzini Tammy Abraham e la fidanzata Leah Monroe quando si sono messi insieme. Si sono conosciuti a Londra, a Londra hanno vissuto insieme in questi anni e Londra lasceranno insieme quando lui, terminate tutte le formalità burocratiche, si trasferirà definitivamente a Roma per iniziare la sua nuova avventura in giallorosso. Sarà il primo passo importante per entrambi: per lui nel calcio e per lei, forse nella moda.

CHI È LA FIDANZATA DI ABRAHAM

Leah è infatti una modella curvy e un’influencer da quasi 100mila follower che ogni giorno racconta la sua quotidianità e, spesso, anche quella del fidanzato. E quindi racconti delle vacanze (in estate sono stati in Grecia, paese che entrambi amano molto, a Santorini, mentre lo scorso anno scelsero Mykonos), foto dell’anniversario (festeggiano ad aprile), video degli allenamenti e foto in intimo o in tenuta sportiva, a seconda di quello che il momento richiede.

leah monroe 5

Rispetto ad altre wags Leah, forse anche per la giovane età (22 anni) non ha paura di mostrarsi con le sue curve e non ha paura di far vedere che, oltre ai marchi extra lusso, si diverte anche a fare shopping da Zara o ad andare in giro per Londra in tuta. Ragazza molto religiosa (nei suoi post ringrazia spesso per la vita che ha ricevuto), capelli lunghi scuri e occhi chiari, piercing all’ombelico, ha tatuata sul petto la sua data di nascita in numeri romani. Un segno del destino? Chissà...

LEAH E IL POST CONTRO TUCHEL

Di certo la ragazza non ha problemi a dire quello che pensa. Dopo l’esclusione di Tammy dalla finale di FA Cup con il Leicester scrisse su Instagram: “Come diavolo si fa a prendere la decisione di lasciare il tuo miglior marcatore fuori dai convocati per la finale? Addirittura, la stessa persona che ha segnato alcuni dei gol che ti hanno dato la possibilità di giocarti il trofeo. Non riesco a capire che senso abbia. Nemmeno la panchina? Mi state prendendo in giro”.

leah monroe 6

Il messaggio fu poi rimosso, ma ormai i tabloid c’erano andati a nozze. Adesso, anche per lei, inizierà una nuova vita, per la prima volta lontano da casa. Dove dovrà trovare i suoi punti di riferimento, palestra compresa. Negli ultimi giorni, mentre Abraham trattava con la Roma, lei si allenava alla Kings Gym, a Londra, facendosi riprendere tra squat e lavori con pesi e attrezzi. Forse avrà sfogato anche così un po’ di tensione, o di emozione, visto che adesso l’aspetta una nuova vita.

leah monroe 4 leah monroe 3 leah monroe 7 tammy abraham leah monroe 2 leah monroe 11 leah monroe 12 leah monroe 13 tammy abraham leah monroe 6 leah monroe 10 leah giving perfect vacation goals 202007 1594641083 480x510 leah monroe 9 leah monroe 8 tammy abraham leah monroe 3 leah monroe 1 tammy abraham leah monroe 7 leah monroe 2 tammy abraham leah monroe 8 tammy abraham leah monroe 4