INSIGNE E JORGINHO VANNO IN GOL ANCHE NEL CUORE DELLE ESCORT - I DUE AZZURRI SONO I PREFERITI DELLE LAVORATRICI A LUCI ROSSE, SECONDO LE INTERVISTE RACCOLTE DAL SITO "ESCORT ADVISOR": "IO TIFAVO SOPRATTUTTO PER LORENZO, CHE PUÒ VENIRE DA ME QUANDO VUOLE"; "IL LATO POSITIVO DEGLI EUROPEI È CHE MI SONO GODUTA JORGINHO PER TUTTO IL TEMPO!" - DOPO ITALIA-INGHILTERRA BOOM DI RICHIESTE DA PARTE DEI TIFOSI: "LUNEDÌ I CLIENTI SI SONO SVEGLIATI TUTTI VERSO LE 14, MA SAPEVANO GIÀ COSA VOLEVANO!"

lorenzo insigne e jorginho 1

Calcio e sesso sono le grandi passioni degli italiani. Mai come in questo anno le escort sono entrate “in competizione” con gli Europei di calcio. Ma le tendenze possono stupire, come evidenzia Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa.

Attualmente, circa il 70% delle escort che si pubblicizzano online in Italia hanno almeno una recensione sul portale, in alcune province si arriva anche al 90%. Ogni giorno in media si trovano 20.000 escort con recensioni sul sito, attive nella propria città e recensite da parte degli utenti.

escort

Questa tendenza è rimasta invariata per tutto il periodo degli Europei. Quindi il numero di escort disponibili agli incontri è rimasta costante. Curioso invece il comportamento dei clienti delle escort “condizionato” dal calendario delle partite (e dai relativi esiti).

Dov’erano gli italiani? Davanti alla TV

Durante le partite della Nazionale Italiana gli accessi da parte dei più di 3 milioni di utenti unici mensili di Escort Advisor sono calati. Si parte con il -10% della prima partita Italia-Turchia e si prosegue in maniera decrescente fino alla finale Italia-Inghilterra quando gli accessi al sito sono arrivati anche al -52% rispetto alla settimana precedente.

lorenzo insigne e jorginho 3

Unico giorno in cui non si è registrato un calo di traffico è durante Italia-Galles del 20 giugno quando la Nazionale di Mancini era già qualificata matematicamente.

lorenzo insigne e jorginho 2

L’audience su Rai 1 (dove le partite sono state trasmesse in chiaro) completa il quadro dei comportamenti degli utenti di Escort Advisor. La prima partita Italia-Turchia ha fatto registrare ascolti medi per 12.748.000 spettatori, per superare i 15 milioni il 2 luglio durante Belgio-Italia fino ad arrivare a 18.029.000 spettatori durante la finale di Euro2020 Italia-Inghilterra.

escort

Tutti numeri in linea con gli accessi al sito di Escort Advisor, compreso l’audience più basso di Italia-Galles (11.427.000 media ascolti) inversamente proporzionale agli accessi del sito che, come abbiamo detto, durante la partita sono stati in positivo.

Cosa dicono le escort: Forza Insigne e Jorginho!

Sexy Diana, tra le prime escort di Venezia nella classifica di Escort Advisor, racconta: "Durante le partite della nazionale ho avuto molti meno incontri, soprattutto la sera della finale. Anche i miei clienti fissi hanno annullato i loro appuntamenti a causa delle partite: li ho incontrati al bar con la birra in mano a tifare! Io tifavo soprattutto per Insigne però, che può venire da me quando vuole. La sera della finale ho lavorato molto la mattina, nel pomeriggio e alla sera il nulla assoluto. Lo stesso lunedì mattina, i clienti dovevano recuperare dai festeggiamenti!".

escort

Conferma la tendenza anche Selvaggia, tra le prime escort di Salerno nella classifica di Escort Advisor: "Gli Europei hanno portato molta allegria e spensieratezza tra i clienti. Sono felice di questo, anche se durante le partite ho lavorato poco. Il lato positivo è che mi sono goduta Jorginho per tutto il tempo! Il giorno dopo la finale ho avuto praticamente la mattinata libera, i clienti si sono svegliati tutti verso le 14, ma sapevano già cosa volevano!"

Lunedì 12 luglio: tutti a festeggiare dalle escort

Una volta finita la partita e visto Chiellini alzare la coppa, gli utenti si sono divisi tra chi si è recato in strada tra bandiere, caroselli e festeggiamenti di gruppo e chi ha ripreso a cercare escort da incontrare.

escort

Infatti, durante la notte della vittoria della finale di Euro2020, le ricerche su Google delle parole chiave degli europei sono calate, mentre sono aumentate quelle relative ad escort.

Ad esempio, alle ore 13 del 12 luglio le ricerche della parola “escort” erano ancora superiori ad “europei”. Il trend è confermato anche dagli accessi al sito di Escort Advisor al termine delle partite. Alla fine dei sette match giocati dall’Italia ad Euro2020, c’è sempre stato un aumento di visite al sito che va dal +3% di Italia-Svizzera al +18% di Italia-Inghilterra.

Quindi non proprio tutti erano a festeggiare in strada la notte della finale. Per quanto riguarda il giorno successivo la vittoria (12 luglio), la tendenza descritta dalle escort è nuovamente confermata dai dati sul traffico di Escort Advisor.

sofia escort di sanremo 2

Si è registrato infatti un +3% rispetto al lunedì della settimana precedente. La curiosità sta nel fatto che il traffico era molto più basso al mattino, mentre ha avuto un picco a partire dalle 14.

Come sono calcolati i dati

LE PASSIONI DEGLI ITALIANI

TRAFFICO SU ESCORT ADVISOR

