GLI INSULTI RAZZISTI A VINICIUS JUNIOR RISCHIANO DI DIVENTARE UN CASO DIPLOMATICO - IL BRASILE SI STRINGE INTORNO AL SUO CAMPIONCINO, BERSAGLIATO DA ULULATI E INSULTI DISCRIMINATORI DAI TIFOSI SPAGNOLI - IL PRESIDENTE BRASILIANO CHIEDE "MISURE SERIE CONTRO IL FASCISMO E IL RAZZISMO" IN SPAGNA - NEL FRATTEMPO SONO STATE ARRESTATE SETTE PERSONE PER I FATTI DELLO STADIO MESTALLA E ALTRE QUATTRO PER… - VIDEO

A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos... Tudo registrado. Mas o discurso sempre cai em “casos isolados”, “um torcedor”. Não, não são casos isolados. São episódios… pic.twitter.com/aSCMrt0CR8 — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

Estratto dell'articolo di Sara Gandolfi per il Corriere della Sera

vinicius junior. 9

[…] Il Brasile è in lutto per il suo giovane campione, irriso, insultato, minacciato dai tifosi spagnoli. Vinícius […] ringrazia […] e posta tutti i video in cui negli stadi gli hanno urlato mono , scimmia. «Ogni giornata fuori casa una sorpresa sgradevole — scrive l’attaccante del Real Madrid —. Auguri di morte, fantocci impiccati, grida. Non è calcio, è inumano».

vinicius junior. 7

Domenica scorsa, a Valencia, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Hanno fatto il giro del mondo le immagini di Vini jr. che indica un tifoso sulle gradinate, «è lui, è lui». La palla si ferma. L’allenatore Ancelotti gli si avvicina paterno, lo convince a continuare a giocare, «non è colpa tua». Ma l’ex enfant prodige[…] finisce poi fuori lo stesso per un cartellino rosso […]

vinicius junior. 8

La partita si sposta in fretta dal campo di calcio al terreno della diplomazia. Lunedì interviene il presidente brasiliano Luis Inácio Lula da Silva che chiede «misure serie contro il fascismo e il razzismo» mentre il suo governo esprime «insoddisfazione» all’ambasciatrice spagnola a Brasilia. Ieri tocca al premier spagnolo Pedro Sánchez promettere «tolleranza zero» negli stadi mentre il suo ministro degli Esteri, José Manuel Albares, nega «una situazione di conflitto diplomatico».

vinicius junior. 6

[…] la polizia interviene. Sette arresti in poche ore: tre ragazzi fra i 18 e i 21 anni incriminati (e subito rilasciati) per i fatti di Valencia e altri 4 ultras per aver appeso, il 26 gennaio, un manichino impiccato da un ponte di Madrid, con la maglia di Vinícius. L’accusa è «delitto di odio». In questa stagione la Liga ha presentato otto denunce per attacchi al brasiliano. Nessuna finora ha portato a una sanzione penale.

[…]

MANICHINO CON LA MAGLIA DI VINICIUS JUNIOR IMPICCATO

Il presidente brasiliano ha, però, anche ragioni diplomatiche per fare pressione, senza esagerare, sugli «amici spagnoli». Solo un mese fa è stato accolto con grandi onori da Sánchez e hanno discusso a lungo dell’accordo fra Unione europea e Mercosur, firmato ma in stallo dal 2019. A luglio la Spagna assume la presidenza di turno del Consiglio dell’Ue e Lula si aspetta che si faccia portavoce degli interessi latino-americani. Quella manciata di arresti, però, forse non basterà. Perché come ha detto un Ancelotti furioso, «tutto lo stadio urlava “scimmia”». […]

LUCI SPENTE AL CRISTO REDENTORE IN SOLIDARIETA DI VINICIUS JR