23 dic 2023 20:16

INTER SCHIACCIASASSI: ANCHE SENZA LAUTARO E DIMARCO I NERAZZURRI LIQUIDANO IL LECCE 2-0 E RESTANO PADRONI DEL CAMPIONATO (A +4 SULLA JUVE) - A FINE PRIMO TEMPO LA SBLOCCA BISSECK, CHIUDE BARELLA (MIGLIORE IN CAMPO) SU ASSIST DI TACCO DI ARNAUTOVIC. SOMMER MANTIENE LA PORTA IMBATTUTA PER LA DODICESIMA VOLTA IN CAMPIONATO: NESSUNO MEGLIO DEI NERAZZURRI IN EUROPA...