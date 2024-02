INVASIONE DI OCAMPOS (NEL DERETANOS) - IL CALCIATORE DEL SIVIGLIA, LUCAS OCAMPOS, VIENE MOLESTATO DA UN TIFOSO DAL DITO ARZILLO DURANTE LA PARTITA TRA IL RAYO VALLECANO E GLI ANDALUSI - L'ARGENTINO STAVA PER EFFETTUARE UNA RIMESSA LATERALE QUANDO IL SUPPORTER GLI HA INFILATO LA FALANGE TRA LE CHIAPPE, SCATENANDO LA REAZIONE DELL'EX GENOA E MILAN: "SE FOSSE ACCADUTO NEL CALCIO FEMMINILE, NON SAPREI COSA SAREBBE POTUTO SUCCEDERE…" VIDEO

Si alguien le mete un dedo en el culo a Ocampos, es gracioso. Si alguien se lo hubiese hecho a una Jenni Hermoso o Alexia Putellas, se hubiese liado la de Dios. pic.twitter.com/77NBWB0Snt — HugoSnyder ? (@hugo_snyder9) February 6, 2024

Estratto da www.corrieredellosport.it

LUCAS OCAMPOS MOLESTATO DA UN TIFOSO DEL RAYO VALLECANO

Un episodio della sfida di ieri sera tra Rayo Vallecano e Siviglia andata in scena a Madrid […], un giovane tifoso del Rayo Vallecano, mentre l’argentino 0 del Siviglia si sta apprestando a effettuare una rimessa laterale, tocca il posteriore del giocatore del Siviglia per infastidirlo.

LA REAZIONE DI OCAMPOS

Il calciatore argentino reagisce in maniera veemente, richiamando l’attenzione dell’arbitro. […]. Il gesto osceno - […] non è passato inosservato, e al termine della partita è arrivato un comunicato ufficiale del Siviglia che ha richiamato l’attenzione su quanto avvenuto.

Il comunicato del Siviglia

"Il Siviglia FC si rammarica profondamente dell'incidente accaduto questo lunedì nella partita contro il Rayo Vallecano, in cui il nostro giocatore Lucas Ocampos ha subito un gesto osceno e del tutto inappropriato da parte di un tifoso locale. Il Siviglia FC spera che vengano prese le misure adeguate. che caratterizza il regolamento affinché tali comportamenti non si ripetano su un campo di calcio, e questo è stato trasferito alla Liga. Questi gesti e comportamenti non dovrebbero essere consentiti nella nostra competizione se aspiriamo ad essere il miglior campionato del mondo".

Ocampos condanna il gesto

Al termine della partita contro il Rayo Vallecano l’argentino Lucas Ocampos ha parlato dell’episodio davanti ai microfoni. "Le immagini le hanno viste tutti - sottolinea il calciatore del Siviglia - spero che la Liga affronti la cosa sul serio, così come tratta gli episodi di razzismo e situazioni simili. C'è sempre un pazzo, ma non tutti i tifosi sono così. Se fosse accaduto nel calcio femminile, non saprei cosa sarebbe potuto succedere. Non ho reagito, mi sono trattenuto perché ho due figlie. Non lasciate che uno stupido macchi un’intera tifoseria che si è sempre comportata molto bene”.

