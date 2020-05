IO, ARISTOTELES, IL NEGRO SVIZZERO – IN UN LIBRO LA VITA DI URS ALTHAUS, PROTAGONISTA DE 'L'ALLENATORE NEL PALLONE'. DA PROMESSA DEL CALCIO A PRIMO UOMO DI COLORE A POSARE PER "GQ". DALL’INCONTRO CON LINA WERTMÜLLER ALLA FIDUCIA DI SERGIO MARTINO PER IL FILM CHE L'HA RESO FAMOSO. LA DROGA, IL SESSO, GLI AMORI, IL GOSSIP, GLI AFFETTI, LE DELUSIONI, IL RAZZISMO E LO SHOW BUSINESS – VIDEO

aristoteles URS ALTHAUS lino banfi

Da gianlucadimarzio.com

Dal 7 agosto di nuovo in libreria la vita del protagonista de 'L'allenatore nel pallone'. Dal film che l'ha reso famoso all'adolescenza turbolenta

Urs Althaus ha vissuto molte vite, la più importante dietro lo schermo. Aristoteles è stato l’icona pallonara degli anni ’80, il centravanti brasiliano scovato dal nulla che salva la Longobarda di Oronzo Canà all’ultima giornata. Lino Banfi è finito sul Guardian, omaggiato dagli inglesi 36 anni dopo l’uscita del film, mentre Urs Althaus ha deciso di raccontarsi in un’autobiografia, - Io, Aristoteles, il Negro svizzero - andando oltre il film. Uscita nel 2009, verrà ripubblicata da 'Bibliotheka edizioni’.

Molte vite vissute: da promessa del calcio a primo uomo di colore a posare per GQ. Dall’incontro con Lina Wertmüller alla fiducia di Sergio Martino, per il film che l'ha reso famoso. Attore, modello, imprenditore. Una biografia nuda e cruda in cui vengono toccati vari temi, dall'infanzia all'adolescenza.

aristoteles URS ALTHAUS lino banfi

Papà nigeriano (mai conosciuto), madre svizzera, Urs Althaus è diventato famoso per ‘L’allenatore nel pallone’, ma è stato molto di più. E l’ha raccontato: la droga, il sesso, gli amori, il gossip, gli affetti, le delusioni, il razzismo e lo show business.

aristoteles URS ALTHAUS lino banfi

Il libro uscirà il 7 agosto con la prefazione di Ciccio Graziani, ex attaccante di Roma e Torino, Campione del Mondo con la Nazionale nel 1982. Per conoscere tutte le sue vite, stavolta in un libro, e per sapere che dietro Aristoteles c'è molto di più.

becao aristoteles aristoteles URS ALTHAUS