Estratto dell’articolo di Luca Bertelli per www.corriere.it

MARIO BALOTELLI

Mario Balotelli, a inizio settembre e a mercato concluso, è ancora senza squadra. Ha da poco compiuto 34 anni, resta l’ultimo italiano ad aver segnato in un Mondiale (nel 2014, all’Inghilterra), ma la sua «disoccupazione» sembra non fare notizia. In fondo, è proprio questa la novità: vederlo ai margini del grande calcio, addirittura costretto ad allenarsi da solo a Castegnato, in un campo di periferia della sua Brescia, non sorprende più.

[...] sotto la guida del preparatore Stefano Mazzoldi (ex calciatore dilettante e ex bancario: lasciò il posto fisso per investire nella sua passione), sta macinando ore di allenamenti da un mese e mezzo.

MARIO BALOTELLI SI ALLENA DA SOLO

Sembra di rivedere il Roberto Baggio dell’anno 2000, quando arrivò il Brescia di Corioni e Mazzone a toglierlo dal campetto di Caldogno nel quale, come raccontò a Carletto, «dribblo il mio preparatore e poi davanti a me ho il deserto». Il Divin Codino sposò le rondinelle a metà settembre, per Mario il tempo è scaduto solo formalmente: è vero che il mercato è terminato il 30 agosto, ma i giocatori senza contratto come lui hanno modo e tempo di accasarsi ovunque a parametro zero, con il club deciso a dare una chance (l’ultima) a Balotelli che avrebbe così «solo» da sborsare l’ingaggio.

[...] Si parla di qualche abboccamento con gli Stati Uniti, ma la verità è che Mario vorrebbe tornare in Italia dopo le stagioni altalenanti in Turchia (due buone annate all’Adana, con 26 gol in 51 partite) e in Svizzera (a Sion fu un flop nel 2022-23, concluso con una retrocessione).

Se avesse voluto, una squadra all’estero l’avrebbe già trovata da tempo: non è arrivata la telefonata giusta. Balotelli, in questo momento, si sta allenando da professionista ma fa tutto da solo in compagnia di Mazzoldi, che ha rinunciato alle ferie per iniziare un percorso che possa consentire al suo assistito di essere quasi pronto quando firmerà per un club.

[...]

mario balotelli barcolla e cade in strada a lignano pineta 3

Balotelli si allena quasi due ore al giorno, tra campo (due-tre giorni alla settimana) e palestra (dove sta iniziando a caricare) a Castegnato: non c’è traccia di qualche chilo in eccesso, come in passato, Mario su Instagram pubblica i video in cui calcia a torso nudo sotto il sole, suda sul bilanciere, e pare non esserci inganno. Chi lo conosce, spiega che questa estate abbia capito di dover lavorare duro per ritrovare se stesso, a 34 anni compiuti. [...]

