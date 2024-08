IO CORNUTA, TU MAZZIATO - NON C'È PACE PER KYLE WALKER, IL DIFENSORE INGLESE CHE AVEVA DUE FAMIGLIE IN CONTEMPORANEA: LA MOGLIE, ANNIE KILNER, LO HA CACCIATO DI CASA DOPO AVER SCOPERTO LA SUA DOPPIA VITA CON L'INFLUENCER LAURYN GOODMAN, CON CUI HA AVUTO DUE FIGLI - ADESSO IL TERZINO DEL MANCHESTER CITY VIVE IN UN APPARTAMENTO DI PROPRIETÀ DEL CLUB INGLESE, VISTO CHE ANCHE L'AMANTE SI È IMPOSSESSATA DELL'ALTRA ABITAZIONE DEL CALCIATORE…

Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

Non se la passa benissimo Kyle Walker, capitano del Manchester City e vice campione d’Europa con l’Inghilterra. Il giocatore è stato cacciato di casa (una villa del Cheshire dal valore di 4,69 milioni di euro) dalla moglie Annie Kilner, con la quale ha avuto quattro figli, dopo che la donna ha scoperto la sua doppia vita sentimentale con l’amante influencer Lauryn Goodman, dalla quale sono nati due figli.

lauryn goodman con il figlio a euro2024

[…] Walker vive in un condominio di 17 piani del club inglese. Anche perché l’ormai ex amante si è impossessata di un'altra proprietà di Walker. Dopo Euro 2024 in Germania, il terzino ha trascorso la sua vacanza con la moglie e i quattro figli e sperava di essere stato perdonato. Ma al ritorno ha scoperto che non era così.[…]

Non mancano i problemi con l’ex amante. Dopo appena 48 ore dalla finale di Euro 2024 persa contro la Spagna (14 luglio) Walker si era dovuto presentare in tribunale per un caso di riconoscimento di paternità: la seconda figlia, nata quest’anno, avuta con Lauryn Goodman. Tra l’altro le due donne si sono presentate entrambe in Germania per assistere alle gare dell’Inghilterra. […]

