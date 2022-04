IO, LEI E IL MISTER - LA FIDANZATA DELL'ATTACCANTE SPAGNOLO FERRAN TORRES È SIRA MARTINEZ, LA FIGLIA DI LUIS ENRIQUE - I DUE STANNO INSIEME DA UN ANNO MA HANNO UFFICIALIZZATO LA LORO RELAZIONE SOLO DA QUALCHE SETTIMANA - L'ATTACCANTE DEL BARCELLONA È MOLTO LEGATO AL C.T. DELLA "ROJA", AL PUNTO CHE L'AVEVA DEFINITO" COME UN PADRE…

Chiara Zucchelli per www.gazzetta.it

ferran torres sira martinez 2

22 anni lui, idem lei, sono la nuova coppia del calcio spagnolo. Da una parte Ferran Torres, punta del Barcellona, ex City, e della nazionale spagnola. Dall'altra Sira Martinez, figlia del c.t. della Roja, ed ex stella del Barça, Luis Enrique. Stanno insieme da un anno ma solo nelle ultime settimane hanno ufficializzato la loro relazione. E lei, mascherata, era al compleanno di lui qualche giorno fa.

sira martinez luis enrique 1

Sira Martinez è una delle promesse dell'equitazione spagnola. Trascorre gran parte della giornata con i suoi cavalli, si allena a Barcellona e nelle rarissime dichiarazioni che ha fatto ha sempre detto di non poter vivere senza i suoi animali. Ha due cani, Frodo e Sam e ha iniziato a saltare gli ostacoli quando era poco più che una ragazzina.

Ferran Torres, 22 anni appena compiuti, è cresciuto nelle giovanili del Valencia. Due anni fa l'arrivo al City di Guardiola per quasi 40 milioni, bonus compresi: a Manchester vince un campionato e una coppa di Lega. Poche settimane fa il ritorno in Spagna, a Barcellona per 55 milioni più 10 di bonus.

sira martinez 4

Nella loro vita la famiglia ha un'importanza speciale e, in particolare, sono molto legati a Luis Enrique. Il calciatore spagnolo lo definisce "come un padre, una persona speciale e importante per me", Sira, invece, come l'uomo della sua vita. Colui che ha tenuto la famiglia sulle spalle quando, quasi tre anni fa, la piccola Xana, di nove anni, è stata uccisa da un brutto male.

Ferran Torres è un appassionato di fitness e di boxe, ama allenarsi, ma ama soprattutto una buona alimentazione. Deve, però, stare attento, alla sua amata paella e a tutti i cibi calorici. Tempo fa, al Valencia, non superò il controllo del peso e venne multato di 500 euro. Non ha di questi problemi, invece, la fidanzata Sira, da sempre sostenitrice di uno stile di vita sano e un'alimentazione rigorosa. Chissà che anche in questo non possa dare una mano al fidanzato.

