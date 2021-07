IT'S COMING ROME - GRANDE DELUSIONE STAMATTINA SUI QUOTIDIANI INGLESI: "E' FINITO TUTTO IN LACRIME" TITOLA IL DAILY MAIL E GLI ALTRI GIORNALI SI ACCODANO - THE INDIPENDENT: "LACRIME PER EROI", IL DAILY MIRROR: "CREPACUORE" E IL DAILY TELEGRAPH: "I LIONS CI HANNO RESI ORGOGLIOSI" - FRANCIA E SPAGNA INVECE ESULTANO PER LA VITTORIA ITALIANA: "INVICIBILI" TITOLA IL QUOTIDIANO FRANCESE, E "BRAVISSIMA" QUELLO SPAGNOLO...

Dagonews

The Daily Telegraph

La delusione degli inglesi è tutta sulla prime pagine dei quotidiani in edicola stamattina. L’Inghilterra ha mancato quello che sarebbe potuto diventare il primo titolo dopo il Mondiale del 1966, quando aveva alzato la Coppa del Mondo proprio a Wembley sconfiggendo la Germania Ovest per 4-2. Il Daily Mail apre con un laconico «It all ends in tears», The Independent si accoda con «Tears for heroes» e il Daily Mirror riassume la partita di ieri con un «Heartbreak». Il Daily Telegraph spinge sull'orgoglio nazionale: "Lions did us proud"

La nazionale italiana può contare invece sul sostegno dei giornali sportivi di Francia e Spagna. L’Equipe ha in copertina una foto degli azzurri trionfanti e un solo titolo «Invincibles», As invece dopo il noto «Porca miseria» titola «Bravissima!». E anche il quotidiano scozzese, che ieri aveva affidato le sue speranze a un Mancini-Braveheart, apre con: "It's coming Rome".

Mirror Sport Daily Mirror The Indipendent The Guardian The Sun The Telegraph The Times The Daily Mail Equipe (Francia)

As (Spagna) The National (Scozia) Marca (Spagna)