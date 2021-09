LA DOMANDA DI TUTTA PALERMO: MA COME MINCHIA HA FATTO VERSTAPPEN A GUIDARE LA SUA MONOPOSTO PER LE STRADE DISSESTATE DELLA CITTA’? – POLEMICHE PER IL VIDEO DELLA RED BULL CHE HA VERSATO AL COMUNE SOLO 182 EURO PER IL SUOLO PUBBLICO – LE SGOMMATE IN UN LUOGO ICONICO COME I QUATTRO CANTI HANNO SCATENATO ALTRE CRITICHE. LA RISPOSTA DEL SINDACO LEOLUCA ORLANDO – IL VIAGGIO A TUTTO GAS DI VERSTAPPEN DA BALLARO’ A MONDELLO: IL VIDEO SPETTACOLARE SARA' PROIETTATO AL GP DI MONZA