Arriva dalla ginnastica ritmica la medaglia n° 32 per la spedizione italiana ai Giochi di Parigi 2024 ed è merito della 20enne marchigiana Sofia Raffaeli, di bronzo nel concorso all around individuale con il punteggio finale di 136.300. Un risultato storico, il migliore di sempre nell’individuale per una azzurra.

Sofia Raffaeli, la prima iridata della storia italiana nel 2022, si era presentata in finale con il miglior punteggio in qualificazione ottenuto ieri (139.100) ma tra cerchio e palla non aveva iniziato benissimo la finale e dopo due rotazioni si trovava al quarto posto. Poi la svolta con una ottima prestazione alle clavette e la risalita al terzo posto. Nella quarta, al nastro, ecco un altro errore ma Sofia è comunque bronzo: precede la tedesca Kolosov (quarta) solo di 1,50 punti.

Nella finale del concorso all around individuale, che è andata in scena all’Arena di Port de La Chapelle, è stata la tedesca di origini russe Darja Varfolomeev a conquistare la medaglia d’oro, con un punteggio totale di 142.850 e una giornata indirizzata a suo favore fin dall’inizio. Argento per la bulgara Boryana Kaleyn con 140.600. Ottavo posto per l’altra azzurra presente in finale, Milena Baldassarri. […]

