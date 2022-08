ITALIA D’ORO! – DOPPIETTA AZZURRA AGLI EUROPEI DI NUOTO DI ROMA, NEI 100 RANA: BENEDETTA PILATO E LISA ANGIOLINI VINCONO RISPETTIVAMENTE LA MEDAGLIA D'ORO E D'ARGENTO AGLI EUROPEI DI NUOTO DI ROMA CON I TEMPI DI 1:05:97 E 1:06:34 – IL FENOMENO RUMENO POPOVICI A 17 ANNI POLVERIZZA IL RECORD DEL MONDO CON IL TEMPO DI 46.86

(ANSA) - Doppietta azzurra nei 100 rana. Benedetta Pilato e Lisa Angiolini vincono rispettivamente la medaglia d'oro e d'argento agli Europei di nuoto di Roma con i tempi di 1:05:97 e 1:06:34. Medaglia di bronzo, invece, Ruta Meilutyte.

Europei di nuoto, le medaglie di oggi: Popovici record del mondo nei 100 stile, Miressi bronzo. Pilato oro e Angiolini argento nei 100 rana

Da www.corriere.it

Cade il primo record del mondo agli Europei di nuoto ed è uno di quelli che fa più rumore, quello dei 100 metri: ci pensa un fenomeno, David Popovici, a 17 anni doppio oro mondiale nei 100 e nei 200 e adesso in tetto al mondo per davvero. Ha mandato in frantumi il record del brasiliano Cielo e ha fermato il cronometro in 46’’86. Dietro di lui l’ungherese Milak in 47’’47 e il nostro Alessandro Miressi in 47’’63.

