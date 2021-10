CON ITALIA-SVIZZERA TORNERA’ L'OLIMPICO PIENO? LA FUGA IN AVANTI DELLA SOTTOSEGRETARIA VEZZALI: "CI SARÀ UNA DEROGA, AVREMO IL 100% DEL PUBBLICO" – IL SOTTOSEGRETARIO ALLA SALUTE SILERI LA GELA: "DA MEDICO DIREI DI ACCONTENTARCI DEL 75% PERCHÉ I CASI STANNO SALENDO" – LE FOTO BY MEZZELANI DI LAZIO-FIORENTINA (“LA MIGLIORE PARTITA DEI BIANCOCELESTI IN QUESTA STAGIONE”, MAURIZIO SARRI DIXIT)

Il presidente della Federcalcio l’aveva fatto capire, la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali l’ha confermato: ci sarà una deroga per permettere il cento per cento della capienza in occasione di Italia-Svizzera, sfida decisiva delle qualificazioni mondiali per Qatar 2022. In programma il 12 novembre all’Olimpico. Vista la tendenza della prevendita si può ipotizzare il ritorno di un tutto esaurito in uno stadio dall’inizio delle chiusure per la pandemia.

La Vezzali ha annunciato anche che si ta lavorando per la deroga per le Atp Finals, in programma al Pala Alpitour di Torino dal 14 al 21 novembre. Insomma Matteo Berrettini (e si spera anche Jannik Sinner) come gli azzurri di Mancini. Da verificare se queste deroghe riguarderanno anche Next Gen e Coppa Davis.

Si tratta comunque di deroghe, quindi il 100 per 100 non è ancora una decisione che riguarda i campionati. Ma è chiaro che le deroghe delle prossime settimane potranno fare da apripista per le riaperture generalizzate. Che potrebbero riguardare, questa almeno la richiesta della Vezzali, anche gli impianti al chiuso.

SILERI: ITALIA SVIZZERA AL 100%? NO, ACCONTENTIAMOCI DEL 75%

Da Un Giorno da Pecora

Italia Svizzera col 100% della capienza all'Olimpico il 12 novembre? "Da medico direi di accontentarci del 75%, proprio perché i casi stanno salendo e al momento la situazione sta andando molto bene”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. “Abbiamo fatto uno sforzo importante nel riaprire quasi tutto, aspetterei qualche settimana, per avere il dicembre libero. Così – ha concluso Sileri a Rai Radio1 - credo che passeremo un natale normale”.

SARRI

Da www.corrieredellosport.it

Effetto ritiro, effetto orgoglio. La Lazio rialza la testa e batte la Fiorentina con un gol di Pedro. Tre punti fondamentali in un momento di incertezza. Maurizio Sarri, a Dazn dopo il match dell'Olimpico, ha commentato: “Abbiamo fatto la più bella partita della stagione, meglio di quella vinta contro l’Inter e Roma. Buona qualità di palleggio, buona fase difensiva e tra le alternative c’era l’idea di alzare Milinkovic e fare il quattro contro quattro come nell'azione del gol.

Dopo aver sbagliato così in maniera totale l'ultima partita il livello di serenità era basso. Questo ci ha portato ad avere tanta applicazione e meno coraggio. Dopo il gol la mente si è liberata e tutti hanno giocato più liberi. Volevamo tanto possesso con giocatori tecnici a centrocampo, ma il rischio era calcolato. Milinkovic ha fatto bene nel primo tempo e fatta grande partita anche da parte di Luis Alberto per dinamismo e bella determinazione”.

“Cataldi a livello di dinamismo è straordinario e può diventarlo anche a livello tecnico. Leiva è meglio in fase difensiva, sulle traiettorie è molto bravo. Chiaro che Lucas giocando tante partite vicine fa fatica e Danilo è fondamentale. Per noi è importante, è in progressione, sta migliorando e diventerà importante per il calcio italiano, non solo per la Lazio”.

