A Wembley siamo già tornati, ma l'Inghilterra non c'era: Messi e soci ci hanno battuto per manifesta superiorità e la prima volta dentro allo stadio dei nostri sogni europei si è chiusa, il primo giugno, con la testa bassa e le pile scariche. Il secondo viaggio, in pochi giorni, Oltremanica ci rimette davanti l'avversario contro il quale abbiamo dato forma ai desideri per una rivincita della finale di undici mesi fa un po' stonata.

Gli inglesi hanno un progetto Mondiale a cui lavorare e lo faranno mettendo mano a qualche novità o prova come la scelta del romanista Abraham e non quella del totem Harry Kane: batterci per dimostrarsi più forti dei tre rigori sbagliati l'11 luglio scorso sarà la loro missione, ma proveranno a farlo affidandosi a chi meno impegnato nelle due partite di Nations League avare di soddisfazioni vista la sconfitta in Ungheria e il pari all'88' in casa tedesca. E, noi? Il nostro lo abbiamo costruito nelle notti londinesi per poi perderci dietro alla Macedonia e perdere il Qatar: sfidare gli inglesi è sempre un momento nobile, ma sfidare l'Inghilterra aggiungendo un po' di credibilità alla nuova ripartenza azzurra è il vero tema del duello di Wolverhampton.

La linea futura Il ct azzurro Roberto Mancini, dalla terra a lui più dolce in carriera, detta la linea futura: i giovani che sono stati promossi dallo stage di fine maggio avranno un ruolo anche quando toccherà ai senatori riprendersi la scena. Quando? Tempi e modi li detteranno le circostanze. «Se, a settembre, saremo in corsa per vincere il girone di Nations League, allora servirà l'esperienza e la personalità dei più presenti, altrimenti andremo avanti così. E, comunque, questi ragazzi giovani con un po' di quelli che hanno vinto l'Europeo formeranno una bella squadra...», sottolinea il Mancio. Tradotto: nella testa del ct azzurro è già in atto una significativa scrematura del gruppo che ci ha portato a vincere lo scorso 11 luglio a Wembley.

L'Italia ha imboccato la strada della curiosità, inevitabile per fidelizzare quella parte di pubblico uscita dai radar per la profonda delusione mondiale. Si poteva cominciare prima la svolta verde? «Prima sarebbe stata una mossa senza logica: dopo la vittoria dell'Europeo ci siamo trovati quasi subito in campo e non c'era alcun motivo di rivoluzionare un gruppo dall'età media sotto i 30 anni», così Mancini. Stasera gli inglesi, martedì la Germania: all'orizzonte ecco altri debutti.

Gatti e Luiz Felipe, Scalvini, Salvatore Esposito e Caprari, quest' ultimo unico ad essere più vicino ai trenta che ai vent' anni, proveranno l'emozione della prima volta con la maglia dell'Italia come già accaduto, in questa finestra, a Ricci, Pobega, Dimarco, Cancellieri, Frattesi Gnonto e Zerbin. In mezzo a tanti nomi del futuro, riecco spuntare Balotelli. «Gli voglio bene, molto. E Mario lo sa: forse avrei dovuto richiamarlo prima della decisiva gare con la Svizzera nelle qualificazioni per il Mondiale, ora...». Adesso non avrebbe alcun effetto se non quello di mettersi di traverso nel processo di sintesi tre giovani e campioni d'Europa, non tutti

