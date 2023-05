JACOBS SI FERMA ANCORA: C’HA LA SCIATICA! IL CAMPIONE OLIMPICO E’ COSTRETTO A DARE FORFAIT IN MAROCCO PER UN LEGGERO “BLOCCO LOMBO-SACRALE”. “NON È UN INFORTUNIO, È SOLO IL RISULTATO DI UN FALSO APPOGGIO, MA NON POSSO GAREGGIARE. LA SFIDA CON KERLEY È SOLO RIMANDATA” - I TEMPI DI RECUPERO SONO ANCORA DA VALUTARE.

Marcell Jacobs si ferma di nuovo. Il campione olimpico è di nuovo infortunato e non farà il suo debutto nella tappa di Diamond League in Marocco, prevista per domenica. Lo stesso Jacobs spiega cosa è accaduto da Monaco di Baviera, dove si è recato per ricevere un primo trattamento dal professor Muller-Wohlfahrt.

«Sono costretto a saltare il debutto e il primo confronto di quest’anno con Kerley, a cui tenevo moltissimo, a causa di un leggero blocco lombo-sacrale che conto di risolvere al più presto. Non è un infortunio, è solo il risultato di un falso appoggio che però mi impedisce di gareggiare in Marocco. Tecnicamente mi sento in forma e pronto a fare una bella stagione all’aperto. La sfida è solo rimandata».

I tempi di recupero sono ancora da valutare.