JENA: “IL CALCIO È IL VACCINO DEI POPOLI’ – MICHELE SERRA: "APPRENDO LA NOTIZIA CHE LA SERIE A RIPARTIRÀ IL 20 DI GIUGNO CON L' ENTUSIASMO DI UN IDIOTA. UN BAMBINO CHE RITROVA UN SUO GIOCATTOLO SMARRITO. DEVO VERGOGNARMI? UN PO’ SÌ E UN PO’ NO PERCHE’ PERCHÉ SE ALLA VITA LEVATE LEGGEREZZA, LE LEVATE PRATICAMENTE TUTTO..."

1 - ERRATA CORRIGE

Jena per “la Stampa” - Direbbe oggi Marx: "Il calcio è il vaccino dei popoli".

riccardo barenghi foto di bacco

2 - L'ENTUSIASMO DI UN IDIOTA

Michele Serra per “la Repubblica”

Vedete come ognuno di noi è piccolo e fragile. Apprendo la notizia che la serie A ripartirà il 20 di giugno con l' entusiasmo di un idiota. Un bambino che ritrova, dimenticato sotto il divano, un suo giocattolo smarrito.

lautaro lukaku

Ho appena letto notizie tremende, e molto più importanti, sulla legittima rivolta antirazzista di Minneapolis, sul rimbalzo dei contagi a Seul, sull' ascesa nei sondaggi di Fratelli d' Italia (sono i fascisti, come ve lo devo dire, che sono i fascisti? "sovranisti" è solo un eufemismo, come ve lo devo spiegare, che è solo un eufemismo?). Eppure clicco, entusiasta, sulla notizia che forse rivedrò in campo Lukaku, forse anche Lautaro Martinez, che voci inconsulte danno in partenza per Barcellona, non sia mai.

inter lukaku lautaro

Devo vergognarmi? Un poco sì, i mali del mondo imporrebbero di mantenere sottotraccia i propri vizi privati, le proprie debolezze. Un poco no, perché se alla vita levate leggerezza, le levate praticamente tutto. Il ritorno del calcio sarà il trionfo degli idioti come me, ma anche la rivincita del gioco sulla tragedia, della normalità sull' eccezione. L' insostenibile pesantezza del Male non può averla vinta sulla nostra sublime, vincente superficialità.

Se siamo ancora vivi, cari ragazzi e care ragazze, è solo perché siamo superficiali. C' è chi ha reagito al dolore e alla costrizione cucinando, chi coltivando salvia e basilico, chi guardando su Sky Sport le vecchie partite di repertorio. Appartengo a tutte e tre le categorie. Embé? Voi invece siete tutti sopravvissuti leggendo Kierkegaard?

lukaku lautaro michele serra (1) michele serra (2)