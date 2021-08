JORGE MENDES CERCA DI AFFRETTARE I TEMPI PER LA CESSIONE DI RONALDO- DOPO L'ESITO NEGATIVO DEL SUMMIT CON I VERTICI BIANCONERI, IL PROCURATORE SI È MESSO IN CONTATTO DIRETTO CON IL MANCHESTER CITY – L’OBIETTIVO DEL SUPER AGENTE È DI FAR PREPARARE UN’OFFERTA DA ALMENO 25 MILIONI – L'ULTIMATUM DELLA DIRIGENZA JUVENTINA: O SI VENDE SUBITO, O CR7 RESTA A TORINO - I BIANCONERI PREFERIREBBERO...

Carlo Laudisa per www.gazzetta.it

cristiano ronaldo e il procuratore jorge mendes 2

Non è durata più di 18 ore la missione torinese di Jorge Mendes per CR7. Dopo il summit con i vertici bianconeri il manager portoghese si è diretto verso l’aeroporto di Caselle, con un volo privato ad attenderlo. Ora Mendes è in stretto contatto con il Manchester City per definire l’offerta concreta del club dello sceicco Mansour.

Il suo obiettivo è quello di confezionare in giornata una proposta economica di almeno 25 milioni di euro per indurre la Juve a liberare Cristiano Ronaldo. Il summit di tarda mattinata con Arrivabene, Nedved e Cherubini ha avuto un esito molto chiaro: o la trattativa decolla in fretta, oppure Ronaldo diventa incedibile.

gabriel jesus

LA POSIZIONE DELLA JUVE

Del resto Guardiola ha tolto dal mercato Gabriel Jesus, obiettivo dichiarato di Allegri. E questo è un impedimento non da poco, visto che i bianconeri hanno esigenza di trovare un sostituto all’altezza se davvero Cristiano Ronaldo dovesse cambiare maglia.

cr7

Ciò spiega l’atteggiamento fermo della società di Andrea Agnelli, decisa a chiudere in fretta questa pratica. Anche Mendes ne è consapevole: lui fa leva su gradimento tecnico dell’allenatore catalano, ma evidentemente la tempistica rende tutto molto complicato.