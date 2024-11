JULIAN ALVAREZ A LUCI ROSSE: L'ATTACCANTE ARGENTINO AVREBBE UNA STORIA CON L'EX PORNOSTAR MIA KHALIFA - LE VOCI SONO INIZIATE A CIRCOLARE DOPO DIVERSI SCAMBI DI "LIKE" E COMMENTI SUI SOCIAL TRA IL CENTRAVANTI DELL'ATLETICO MADRID E L'EX ATTRICE HARD - AL MOMENTO NESSUNA CONFERMA È ARRIVATA DAI DIRETTI INTERESSATI, MA NEMMENO ALCUNA SMENTITA...

julian alvarez

Da www.calciomercato.com

Una notizia di gossip legata al calcio che desta molta curiosità: Julian Alvarez, stella della Nazionale argentina e dell'Atletico Madrid, avrebbe una storia con Mia Khalifa, pseudonimo di Sarah Joe Chamoun, ex attrice hard libanese naturalizzata statunitense.

Per il momento la voce rimbalza sui social e sulle diverse testate di gossip, ma non trova conferma né smentita da parte dei diretti interessati. Alvarez, passato ai Colchoneros in estate dal Manchester City per ben 90 milioni di euro, ha vinto tutto nel 2022/23 con i Citizens e la Nazionale argentina.

julian alvarez leo messi mia khalifa 10 mia khalifa mia khalifa fb mia khalifa onlyfans mia khalifa 1 mia khalifa 6 mia khalifa 7 mia khalifa 5 mia khalifa 4 mia khalifa mia khalifa mia khalifa3 julian alvarez argentina croazia julian alvarez argentina croazia julian alvarez JULIAN ALVAREZ ATLETICO MADRID