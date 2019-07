JUVE, L'ULTIMO SGAMBETTO ALL'INTER: CERCA LO SCAMBIO DYBALA-LUKAKU - I BIANCONERI HANNO PROPOSTO ALLO UNITED L'ARGENTINO PER IL CENTRAVANTI BRAMATO DA CONTE - MAROTTA NEL FRATTEMPO, DEVE SCHIVARE UN' ALTRA INSIDIA: L'AFFONDO DEL MILAN SU RAFAEL LEAO. IL PORTOGHESE DEL LILLE, ALTERNATIVA GIOVANE DA ACCOPPIARE, IN BASE ALLA NUOVA LICENZA SOCIETARIA, A UNO TRA LUKAKU E DZEKO, SAREBBE INFATTI A UN PASSO DAI ROSSONERI

Monica Colombo per il ''Corriere della Sera''

Dispetti sulla strada dello scudetto. La Juve tenta Lukaku e per convincere il Manchester United mette sul piatto Dybala. Verità o semplici manovre di disturbo? Un po' tutte e due.

Non è infatti la prima volta che in questo mercato bianconeri e nerazzurri si stuzzicano. I campioni d' Italia puntano da tempo Icardi e per tutta risposta è arrivato il sondaggio interista proprio per Dybala. Poi è nato il duello per Chiesa, con il sorpasso juventino dopo le mosse nerazzurre. E ora si arriva al gigante belga, il preferito di Antonio Conte per dare senso e gol all' attacco per ora senza bomber.

La richiesta dei Red Devils, 83 milioni, ha raffreddato i sogni dell' Inter; adesso entra in scena la Juve. Considerate le difficoltà nel raggiungere Icardi e Chiesa, i bianconeri potrebbero aver deciso davvero di cambiare obiettivo in attesa di sfoltire il reparto offensivo e disfarsi di Higuain e magari Mandzukic o Kean. Parallelamente, dopo l' acquisto di De Ligt, la Juve ha necessità di fare cassa e quindi potrebbe accettare il sacrificio di Dybala per generare una sostanziosa plusvalenza e aggiustare i conti.

Lo United, d' altra parte, è da tempo sulle tracce della Joya, ma non ha ancora portato alla Continassa alcuna offerta concreta. Paulo, dal canto suo, è fermamente intenzionato a restare a Torino per rilanciarsi dopo la difficile scorsa stagione. Ancora di più adesso che Maurizio Sarri ha chiarito pubblicamente, e privatamente all' argentino, di voler puntare su Paulo. La verità non tarderà ad arrivare. La prossima settimana, tra l' 1 e il 2 agosto, Dybala tornerà (in anticipo) dalle vacanze per incontrare il nuovo allenatore e confrontarsi sul futuro.

Intanto come risponderà l' Inter? Beppe Marotta non molla certamente la presa su Lukaku e, nel frattempo, deve schivare un' altra insidia: l' affondo del Milan su Rafael Leao. Il gioiello portoghese del Lille, alternativa giovane da accoppiare, in base alla nuova licenza societaria, a uno tra Lukaku e Dzeko, sarebbe infatti a un passo dai rossoneri.

Stando ai francesi di Rmc Sport, l' operazione potrebbe chiudersi per 35 milioni più un 20% sulla eventuale futura rivendita. La regia dell' affare sarebbe di Jorge Mendes: in cambio il Lille prenderebbe il difensore Thiago Djallo dal Milan per 5 milioni. La fiducia in casa Milan c' è eccome, ma non si è ancora al traguardo.

Come sul fronte del difensore centrale. Sul tema, c' è un cambio di rotta. Constatate le difficoltà per Demiral e Rugani, l' obiettivo si è spostato su Leo Duarte, centrale classe '96 del Flamengo. Costa 10 milioni e la pista è calda.

Per un brasiliano in arrivo, ce ne sono altri due che salutano.

Joao Miranda lascia l' Inter (risoluzione consensuale) ma resta «in famiglia»: va allo Jiangsu Suning. Vitor Hugo, invece, dice addio alla Fiorentina e torna in patria al Palmeiras. Il Torino, invece, blinda il suo brasiliano: Lyanco ha rinnovato fino al 2024. Daniele De Rossi si è presentato al Boca Juniors: «Un club fondato da italiani che mi fa sentire come a casa».

