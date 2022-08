JUVE-ATLETICO MADRID SI GIOCA DOMANI ALLA CONTINASSA A PORTE CHIUSE - LE TENSIONI TRA ISRAELE E PALESTINA HANNO RESO IMPOSSIBILE DISPUTARE A TEL AVIV LA PARTITA AMICHEVOLE TRA BIANCONERI E COLCHONEROS: I DUE CLUB SI AFFRONTERANNO NEL CENTRO SPORTIVO DEI TORINESI ALLE 18 DI DOMANI..

Torna la tensione nella striscia di Gaza e le conseguenze coinvolgono anche il mondo del calcio: Juventus-Atletico Madrid, l'ultimo test delle due squadre in vista della partenza dei rispettivi campionati, non si giocherà più a Tel Aviv in Israele ma in Italia, alla Continassa, centro sportivo dei bianconeri. Il match è in programma alle 18 di domenica e sarà a porte chiuse.

L'escalation delle ultime ore in Medio Oriente e la forte tensione tra Israele e Palestina ha impedito lo svolgersi dell'amichevole Bloomfield Stadium di Tel Aviv, per motivi di sicurezza. Dopo ore di contatti convulsi, la decisione, condivisa dalle due società, è stata quella di non partire per Tel Aviv. Questi i due comunicati diffusi da Atletico e Juventus: "A seguito dell'attuale situazione e delle condizioni di sicurezza - il comunicato degli spagnoli - il promotore della partita, la Juventus e l'Atletico annunciano che l'amichevole tra le due squadre prevista in Israele domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium di Tel Aviv è stata cancellata". Così invece la Juve: "In ragione degli ultimi sviluppi, l’amichevole tra Atletico Madrid e Juventus, in programma in Israele è stata cancellata. A causa dell’attuale situazione di sicurezza, Comtec Group annuncia che la partita tra Atletico Madrid e Juventus, in programma domani, domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium, non si disputerà. I detentori dei biglietti saranno rimborsati automaticamente attraverso gli stessi strumenti di pagamento utilizzati per l’acquisto entro 14 giorni".

