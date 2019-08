LA JUVE BALLA SULLE PUNTE – DYBALA, HIGUAIN, MANDZUKIC E KEAN ANDRANNO TUTTI VIA PER METTERE CRISTIANO RONALDO NELLE MIGLIORI CONDIZIONI POSSIBILI. CIOÈ NON OSCURARE LA SUA STELLA SOLITARIA E FARLO STARE TRANQUILLO – LUKAKU GREGARIO DI CR7, IL SOGNO ICARDI E IL PRESSING SU CHIESA: IL MERCATO BIANCONERO SI GIOCA TUTTO NELL’AREA DI RIGORE…

Gianluca Oddenino per “la Stampa”

Ci vuole coraggio o una sana follia a voler rinunciare di colpo a 185 reti, spalmate su quattro attaccanti che per motivi diversi rappresentano passato, presente e futuro della squadra più forte in Italia, ma la rivoluzione della Juve non guarda in faccia a nessuno. L' ha ben capito Paulo Dybala, che pensava di essere al centro del nuovo progetto di Maurizio Sarri ed invece si trova in vacanza forzata a Torino con le valigie già fatte per andare al Manchester United in cambio di Lukaku, però la musica coinvolge anche Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic e Moise Kean.

In pratica tutto il parco delle prime punte juventine, fatta eccezione per l' intoccabile e inarrivabile Cristiano Ronaldo, è destinato a lasciare Torino in questa sessione di mercato che può passare alla storia per l' inedito movimento di soldi e giocatori. Il ds Fabio Paratici sta lavorando ad un vero e proprio golpe del gol, dove l' obiettivo è quello di mettere CR7 nella miglior condizione di fare la differenza per vincere la Champions.

Quello che evidentemente non è riuscito la scorsa stagione, nonostante i tentativi di Allegri di incastrare gli attaccanti nel modulo camaleontico costruito dopo il colpo del secolo, mentre in precedenza la Juve aveva strappato Higuain al Napoli per 90 milioni (affiancandolo a Dybala e Mandzukic) ed è rimasta ugualmente a bocca asciutta in Europa.

Niente Milan per il belga

Aria nuova e grandi campioni: questa è la filosofia che sta animando i bianconeri per rifondare il reparto offensivo. Romelu Lukaku è il centravanti che per qualità, esperienza e forza può diventare la spalla giusta per Ronaldo, ma lo shopping non si ferma al colosso belga. Nel mirino di Paratici c' è sempre Mauro Icardi, sempre più in guerra con l' Inter e sempre più lontano da ogni squadra che non si chiami Juventus, mentre a Sarri serve un altro esterno oltre a Douglas Costa.

Per questo motivo il pressing su Federico Chiesa resta intenso, anche se la Fiorentina vuole fare di tutto per non cedere il proprio gioiello ai campioni d' Italia. Saranno giorni intensi per la Juve, ma prima vengono le cessioni e tutto ruota attorno a Dybala.

L' argentino anche ieri ha ribadito che non vuole andare via, ma per evitare pericolose frizioni ha accettato la richiesta del club di non presentarsi alla Continassa fino a lunedì. La Joya si allena da sola nella casa di Torino, mentre il suo procuratore cerca di trovare una soluzione con la speranza di sfruttare il fattore tempo: l' 8 agosto chiude il mercato inglese e il Manchester United, dopo aver preso il difensore Maguire per 93 milioni di euro, ha fretta di completare le operazioni.

I Red Devils non hanno convocato Lukaku per l' amichevole odierna di Cardiff contro il Milan e vogliono scambiare il loro numero 9 con Dybala, prendendo anche Mandzukic in cambio di 15 milioni. L' intreccio è servito, ma l' ultima parola spetta a Dybala e neanche i bookmakers d' Oltremanica accettano scommesse sull' esito di una trattativa da 100 milioni.

Nel frattempo la Juve chiude l' operazione Kean, che sembrava il predestinato bianconero ed oggi sarà dell' Everton, mentre spinge Higuain verso la Roma. E con Cancelo farà anche cassa, visto che andrà al City nei prossimi giorni per 35 milioni più il terzino brasiliano Danilo, per finanziare l' all-in dell' attacco. Per la Champions ora o mai più.

