JUVE, CHE BEFFA! HAALAND HA SCELTO IL BORUSSIA DORTMUND – TUTTE LE CIFRE DELL’OPERAZIONE CHE HA PORTATO IL BOMBER NORVEGESE DEL SALISBURGO IN GERMANIA - 30 MILIONI PER IL CARTELLINO PIÙ UNA COMMISSIONE DA 15 MILIONI PER L'AGENTE RAIOLA. CONTRATTO FINO AL 2024 DA 6 MILIONI NETTI A STAGIONE CHE SALGONO A 8 DAL TERZO ANNO CON CLAUSOLA RESCISSORIA – L’EXPLOIT IN CHAMPIONS - VIDEO

? Wer schreibt denn hier schon seine Wünsche für 2020 auf? pic.twitter.com/6rhGmVlMhs — Borussia Dortmund (@BVB) 29 dicembre 2019

Da repubblica.it

Finisce prima del nuovo anno la telenovela di mercato che vedeva protagonista Erling Haaland. L'attaccante norvegese classe 2000 ha infatti ha finalmente svelato il suo futuro e, a sorpresa, giocherà nel Borussia Dortmund con il club tedesco che ha ufficializzato l'acquisto dell'attaccante del Salisburgo, obiettivo di mercato anche di Juventus e Manchester United.

"Benvenuto al Dortmund, buona domenica gialloneri #Haaland2024", ha scritto a sorpresa il club tedesco nel post su Instagram con il quale ha annunciato il suo colpaccio di fine anno. Queste le cifre dell'accordo:

Nei giorni scorsi sembrava forte e vero l'interessamento della Juventus nei confronti del nuovo fenomeno del calcio europeo, ma il lavoro sottotraccia del Borussia Dortmund ha beffato non solo i bianconeri, ma anche il Manchester United e tanti altri top club che avevano messo gli occhi sul bomber del Salisburgo. Haaland è cresciuto nelle giovanili del Bryne esordendo con la prima squadra in Norvegia nel 2016. E' quindi passato al Molde nel 2017 e in campionato ha raccolto 39 presenze con 14 gol. Viene quindi acquistato dallo Strasburgo nel 2018 e si fa notare nell'estate del 2019 quando ai Mondiali Under 20 rifila addirittura 9 reti all'Honduras il 30 maggio. Da lì è solo un crescendo: esordisce in Nazionale maggiore il 5 settembre nel match vinto per 2-0 in casa contro Malta, gara valida per le qualificazioni al campionato d'Europa 2020. Ma il suo più grande exploit è in Champions League con il Salisburgo: segna addirittura 8 gol in 6 partite, dimostrando così, a soli 19 anni, di essere il bomber europeo del futuro.

